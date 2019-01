Soi khách sạn của đại gia trứ danh Sài Gòn 100 năm trước

Bờ sông Sài Gòn thập niên 1920. Khách sạn Majestic là tòa nhà màu trắng nằm gần trung tâm bức ảnh. Khách sạn Majestic trong một bức ảnh chụp từ máy bay, thập niên 1930. Tấm bưu thiếp cổ của Pháp in hình khách sạn Majestic, đầu thế kỷ 20. Kiến trúc của khách sạn thời điểm mới xây dựng có nhiều khác biệt so với ngày nay. Người bỏ tiền xây dựng khách sạn là Hứa Bổn Hỏa (chú Hỏa), một thương gia Việt gốc Hoa giàu có bậc nhất Sài Gòn xưa. Cửa chính của khách sạn, 1940. Khách sạn Majestic trong một bưu thiếp tô màu đầu thế kỷ 20. . Một bức ảnh chụp khách sạn Majestic vào khoảng thập niên 1940. Kiến trúc ban đầu của khách sạn từng bị đánh giá là "kỳ quặc". Khách sạn Majectic vào thập niên 1950. Lúc này kiến trúc của khách sạn đã được sửa đổi, lược bỏ bớt các chi tiết "rườm rà". Sau khi đất nước thống nhất, Majestic Hotel đổi tên là Khách sạn Cửu Long, nhưng tên giao dịch vẫn là Majestic, thuộc quyền quản lý của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Trong các năm 1994 và 2007, khách sạn được sửa chữa theo lối kiến trúc châu Âu thời Phục hưng, nâng tầng và bổ sung nhiều hạng mục khác như quầy bar, phòng họp quốc tế… Đến năm 2007, khách sạn Majestic được Tổng cục Du lịch công nhận đạt chuẩn 5 sao. Majestic cũng là khách sạn 5 sao đầu tiên do người Việt tự đầu tư, quản lý, điều hành. Trong hơn một thập kỷ qua, khách sạn Majestic đã đón tiếp nhiều nhân vật quốc tế quan trọng như Tổng thống Pháp Mitterrand, Thái tử Nhật Akishino, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thái tử Đan Mạch Henrick, Thái tử Anh, Công chúa Thái Lan... Khách sạn Majestic ngày nay. Mời quý độc giả xem clip: Vẻ đẹp kiến trúc TP HCM.

