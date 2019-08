Lần đầu công bố lá thư Bác Hồ gửi Tổng thống Mỹ Nixon

Vào ngày 28/8 vừa qua, buổi triển lãm: "Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế" đợc tổ chức tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Trong số những tài liệu được công bố có lá thư của Bác Hồ gửi cho Tổng thống Mỹ Richard Nixon ngày 25/8/1969.

8 ngày trước khi mất, Bác Hồ viết thư gửi cho Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Ảnh: Tư liệu TTXVN.

Đây là lần đầu tiên bức thư Bác Hồ viết 8 ngày trước khi mất được công bố. Trong thư, Bác Hồ dùng những từ ngữ hùng hồn, đanh thép nhằm thể hiện rõ ý chí giành độc lập của quân và dân Việt Nam và mong muốn Mỹ rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Trong lá thư gửi Tổng thống Mỹ Nixon của Bác Hồ có đoạn: "Nhân dân Việt Nam chúng tôi rất yêu chuộng hòa bình, một nền hòa bình chân chính trong độc lập và tự do thật sự. Nhân dân Việt Nam quyết chiến đấu đến cùng, không sợ hi sinh gian khổ để bảo vệ tổ quốc và các quyền dân tộc thiêng liêng của mình… Trong thư, ngài bày tỏ lòng mong muốn hành động cho một nền hòa bình công bằng. Muốn vậy, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam và của dân tộc Việt Nam, không có sự can thiệp của nước ngoài. Đó là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề Việt Nam, phù hợp với quyền dân tộc của nhân dân Việt Nam, với lợi ích của nước Mỹ và nguyện vọng hòa bình của nhân dân thế giới. Đó là con đường để Mỹ rút khỏi cuộc chiến tranh trong danh dự".

Lần đầu tiên lá thư Bác Hồ gửi cho Tổng thống Mỹ Richard Nixon được công bố trong buổi triển lãm mới đây. Ảnh: Tuổi trẻ.

Khi đọc lá thư của Bác Hồ gửi Tổng thống Mỹ Nixon 8 ngày trước khi qua đời, nhiều người không khỏi xúc động trước tấm lòng vì nước vì dân của Người trong những ngày cuối đời.