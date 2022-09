Lạ lùng mộ cổ tìm thấy hơn 10 năm nhưng không ai dám đụng vào

Vào thời điểm phát hiện lăng mộ hoàng gia của Thanh Hà Hiếu Vương (tên thật là Lưu Khánh) ở thị trấn Lục An thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, mộ cổ này được coi là một trong 10 phát hiện khảo cổ hàng đầu tại nước này trong năm 2006. Thanh Hà Hiếu Vương là con trưởng của Hán Chương Đế Lưu Đát và là cha của Hán An Đế Lưu Hỗ. Theo các chuyên gia, ngôi mộ của Lưu Khánh trong tình trạng khá nguyên vẹn, hứa hẹn sẽ giúp giải mã nhiều bí ẩn về ông và nhà Đông Hán. Thế nhưng, điều kỳ lạ là suốt 10 năm sau đó, không có cuộc khai quật nào được thực hiện. Trước sự việc này, giới chuyên gia đã đưa ra 3 lý do được cho là nguyên nhân chính khiến cuộc khai quật lăng mộ của Thanh Hà Hiếu Vương bị trì hoãn hơn 1 thập kỷ. Đầu tiên là do các chuyên gia chưa nhận được xét duyệt phương án bảo vệ lăng mộ. Do đó, cuộc khai quật chưa được tiến hành luôn vì tránh nguy cơ công trình này bị hư hại, thậm chí sụp đổ. Nguyên nhân thứ 2 được cho là thiếu kinh phí. Dù chính quyền địa phương đã lên kế hoạch xây dựng một bảo tàng tại địa điểm phát hiện lăng mộ của Thanh Hà Hiếu Vương với số tiền khoảng 200 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, do số tiền này quá lớn đối với giới chức địa phương. Vậy nên, việc khai quật bị đình trệ suốt nhiều năm. Lý do cuối cùng được cho là thiếu nhân lực. Tham gia quá trình khai quật lăng mộ hoàng gia đòi hỏi rất nhiều chuyên gia có kinh nghiệm. Giới chức địa phương chưa thể thống nhất các bộ phận liên quan để thành lập nhóm khai quật chuyên nghiệp. Vậy nên, trong hơn 10 năm qua, lăng mộ của Thanh Hà Hiếu Vương vẫn ở trong tình trạng như thời điểm phát hiện. Các chuyên gia tin rằng bên trong có quan tài chứa di hài của Thanh Hà Hiếu Vương và nhiều đồ tùy táng giá trị như vàng bạc, châu báu, đỉnh đồng, tượng... Để làm sáng tỏ bí ẩn về nơi chôn cất Thanh Hà Hiếu Vương, giới chức trách nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm tiến hành cuộc khai quật. Mời độc giả xem video: Phát hiện ngôi mộ cổ hơn 1.400 năm. Nguồn: Thời sự Hà Tĩnh.

