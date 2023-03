Kỳ bí những “hắc nhân” che giấu sự thật về người ngoài hành tinh

Với những ai yêu thích phim khoa học giả tưởng, có lẽ đã quá quen thuộc với bộ phim nổi tiếng "Men in Black”. Bộ phim nói về những người mặc đồ đen bí ẩn hay "hắc nhân" - những kẻ luôn tìm cách xóa trí nhớ của bất cứ ai trót nhìn thấy UFO. UFO là một trong những bí ẩn lớn nhất mà giới khoa học nỗ lực đi tìm lời giải suốt nhiều thập kỷ qua. Vào thế kỷ 20, dân gian lưu truyền các câu chuyện về những người đàn ông mặc đồ đen bảo vệ bí mật của người ngoài hành tinh. Theo các báo cáo về UFO, những người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn đã xuất hiện rất nhanh chóng và tiếp xúc với các nhân chứng nhìn thấy UFO hay người ngoài hành tinh. Họ thường đi với đội hình 3 người, đe dọa các nhân chứng không được tiết lộ những điều đã chứng kiến với công chúng hay tẩy não họ để không tiết lộ bí mật về người ngoài hành tinh. Bởi lý do đó, họ được coi là những kẻ bảo vệ cho người ngoài hành tinh. Người đầu tiên nhắc đến sự xuất hiện của những người đàn ông mặc đồ đen đó là một nhà nghiên cứu UFO tên là Albert Bender. Hình dạng của những người đàn ông mặc đồ đen này cũng hết sức bí ẩn. Đôi khi họ được kể lại là có hình dáng giống như những người bình thường nhưng cũng có lúc lại trở thành một người cao gần 2 mét. Mắt của họ phát ra một thứ ánh sáng kì quái nào đó khiến họ luôn phải đeo kính râm. Họ thường xuất hiện với các nhóm 3 người, mặc đồng vest đen đi trên những chiếc Cadillac mới tinh… Dù thường tự xưng là người của chính phủ nhưng lại có những hành động không giống với con người. Một số giả thuyết cho rằng, những người đàn ông mặc đồ đen đó là điệp viên của chính phủ hay là người ngoài hành tinh giả dạng, ngụy trang trong hình dáng con người. Một nhân chứng khác là Ivan Sanderson đã kể lại câu chuyện trong cuốn “Uninvited Visitors” cũng đã mô tả một vị khách mặc áo đen “cao tới hơn 2 mét, cái đầu nhỏ, da trắng khác thường, trông rất đáng sợ”. Người khách kỳ lạ nói anh ta là một nhân viên điều tra bảo hiểm. Vị khách kia hỏi nhiều về các vấn đề riêng tư của gia đình. Anh ta không đề cập gì tới chuyện UFO. Tuy nhiên điểm đáng sợ nằm trong lời kể của người con gái Cô gái kể lại rằng, từ chiếc quần của vị khách, một dòng nước màu xanh chảy ra. Cô không biết đó là cái gì. Sau khi hỏi han, người khách kia ra về. Anh ta đi vào trong một chiếc xe đen, to. Bên trong cũng có hai người đàn ông áo đen khác đang chờ. Năm 1965, một nhân chứng có tên Heflin khẳng định rằng đã chụp được ảnh một vật thể hình đĩa bay trên bầu trời California. Tuy nhiên, người này cho biết những tấm ảnh gốc đã được trao cho một người đàn ông tự xưng là đại diện của Bộ Phòng không Bắc Hoa Kỳ. Về sau cơ quan này lên tiếng xác nhận chưa bao giờ cử ai làm nhiệm vụ này cả. Nhiều người tin vào sự tồn tại UFO và người ngoài hành tinh cho rằng, những người đàn ông mặc vest đen trên hoàn toàn có thật và những câu chuyện của các nhân chứng từng gặp những du khách bí ẩn khá hợp lý. Chính vì hành tung bí ẩn của những người mặc áo đen như vậy mà dần dần người ta đã thêu dệt rằng đây là những người ngoài hành tinh hóa thân đến để ngăn chặn sự bại lộ về thân phận của mình. Nhưng có một điều đặc biệt đó là là họ không hề làm hại con người. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24)

Với những ai yêu thích phim khoa học giả tưởng, có lẽ đã quá quen thuộc với bộ phim nổi tiếng "Men in Black”. Bộ phim nói về những người mặc đồ đen bí ẩn hay "hắc nhân" - những kẻ luôn tìm cách xóa trí nhớ của bất cứ ai trót nhìn thấy UFO. UFO là một trong những bí ẩn lớn nhất mà giới khoa học nỗ lực đi tìm lời giải suốt nhiều thập kỷ qua. Vào thế kỷ 20, dân gian lưu truyền các câu chuyện về những người đàn ông mặc đồ đen bảo vệ bí mật của người ngoài hành tinh. Theo các báo cáo về UFO, những người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn đã xuất hiện rất nhanh chóng và tiếp xúc với các nhân chứng nhìn thấy UFO hay người ngoài hành tinh. Họ thường đi với đội hình 3 người, đe dọa các nhân chứng không được tiết lộ những điều đã chứng kiến với công chúng hay tẩy não họ để không tiết lộ bí mật về người ngoài hành tinh. Bởi lý do đó, họ được coi là những kẻ bảo vệ cho người ngoài hành tinh. Người đầu tiên nhắc đến sự xuất hiện của những người đàn ông mặc đồ đen đó là một nhà nghiên cứu UFO tên là Albert Bender. Hình dạng của những người đàn ông mặc đồ đen này cũng hết sức bí ẩn. Đôi khi họ được kể lại là có hình dáng giống như những người bình thường nhưng cũng có lúc lại trở thành một người cao gần 2 mét. Mắt của họ phát ra một thứ ánh sáng kì quái nào đó khiến họ luôn phải đeo kính râm. Họ thường xuất hiện với các nhóm 3 người, mặc đồng vest đen đi trên những chiếc Cadillac mới tinh… Dù thường tự xưng là người của chính phủ nhưng lại có những hành động không giống với con người. Một số giả thuyết cho rằng, những người đàn ông mặc đồ đen đó là điệp viên của chính phủ hay là người ngoài hành tinh giả dạng, ngụy trang trong hình dáng con người. Một nhân chứng khác là Ivan Sanderson đã kể lại câu chuyện trong cuốn “Uninvited Visitors” cũng đã mô tả một vị khách mặc áo đen “cao tới hơn 2 mét, cái đầu nhỏ, da trắng khác thường, trông rất đáng sợ”. Người khách kỳ lạ nói anh ta là một nhân viên điều tra bảo hiểm. Vị khách kia hỏi nhiều về các vấn đề riêng tư của gia đình. Anh ta không đề cập gì tới chuyện UFO. Tuy nhiên điểm đáng sợ nằm trong lời kể của người con gái Cô gái kể lại rằng, từ chiếc quần của vị khách, một dòng nước màu xanh chảy ra. Cô không biết đó là cái gì. Sau khi hỏi han, người khách kia ra về. Anh ta đi vào trong một chiếc xe đen, to. Bên trong cũng có hai người đàn ông áo đen khác đang chờ. Năm 1965, một nhân chứng có tên Heflin khẳng định rằng đã chụp được ảnh một vật thể hình đĩa bay trên bầu trời California. Tuy nhiên, người này cho biết những tấm ảnh gốc đã được trao cho một người đàn ông tự xưng là đại diện của Bộ Phòng không Bắc Hoa Kỳ. Về sau cơ quan này lên tiếng xác nhận chưa bao giờ cử ai làm nhiệm vụ này cả. Nhiều người tin vào sự tồn tại UFO và người ngoài hành tinh cho rằng, những người đàn ông mặc vest đen trên hoàn toàn có thật và những câu chuyện của các nhân chứng từng gặp những du khách bí ẩn khá hợp lý. Chính vì hành tung bí ẩn của những người mặc áo đen như vậy mà dần dần người ta đã thêu dệt rằng đây là những người ngoài hành tinh hóa thân đến để ngăn chặn sự bại lộ về thân phận của mình. Nhưng có một điều đặc biệt đó là là họ không hề làm hại con người. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24)