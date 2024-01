Kinh ngạc áo giáp giấy 2.600 tuổi cản được đao kiếm, cung tên

Một số nghiên cứu của giới chuyên gia chỉ ra, người Trung Quốc thời phong kiến đã sử dụng áo giáp giấy vào khoảng năm 600 trước Công nguyên. Vật liệu dùng để làm nên loại áo giáp này là giấy. Theo các nhà nghiên cứu, áo giáp giấy được chế tạo từ 10-15 lớp giấy. Mỗi lớp giấy được làm từ vỏ cây dâu tằm. Ngoài nguyên liệu chính là giấy, áo giáp được tẩm thêm nhựa thông hoặc một số loại nhựa cây khác giúp chúng bền và vượt trội hơn hẳn các áo giáp bằng kim loại thời bấy giờ. Nhà nhân chủng học kiêm nhà địa lý lịch sử Berthold Laufer (1874 - 1934) cho hay, áo giáp giấy thời Đường (năm 618 - 907) được làm từ những tấm giấy gấp lại. Trong khi đó, vào hơn 2.000 năm trước, binh lính ở tỉnh An Huy ngày nay, nơi nổi tiếng về sản xuất giấy, sử dụng áo giáp giấy cấu tạo từ những miếng vảy hình tam giác. Bản ghi chép chi tiết nhất về áo giáp giấy nằm trong bộ sách "Võ bị chí" năm 1621 của một chỉ huy hải quân có tên là Mao Nguyên Nghi. Trong tài liệu của Mao Nguyên Nghi có viết, lực lượng bộ binh ở miền nam dùng áo giáp giấy khi ra trận là lựa chọn tốt nhất. Áo giáp giấy của họ được tạo ra từ giấy kết hợp với nhiều loại lụa và vải. Chương trình MythBusters của kênh truyền hình Discovery Channel từng kiểm tra xem áo giáp giấy có khả năng bảo vệ như áo giáp bằng thép hay không. Kết quả khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ khi áo giáp giấy nhiều lớp cho hiệu quả tốt hơn khi chống lại kiếm và tên so với áo giáp làm từ thép. Thậm chí, áo giáp giấy còn có hiệu quả bảo vệ vượt trội hơn. Theo lý giải của võ sư Scott Rodell, giấy có thể được gấp lại và khâu thành miếng trong túi cotton để tạo thành những mảnh vảy giấy lẻ. Sau đó, người ta khâu vào một lớp lót bằng cotton. Áo giáp giấy hiệu quả trong việc bảo vệ người mặc trước đao kiếm, cung tên và súng hỏa mai nhưng không hiệu quả với đạn súng trường. Ưu điểm của áo giáp giấy là trọng lượng nhẹ và khả năng chống gỉ sét. Từ đây, giới nghiên cứu nhận định, binh lính Trung Quốc thời phong kiến sử dụng áo giáp giấy khi ra trận giúp họ giảm thương vong khi đối đầu với kẻ thù sử dụng đao kiếm, cung tên. Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

