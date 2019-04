Kinh hãi lời nguyền gây ra hàng loạt vụ hỏa hoạn khủng khiếp

Họa sĩ người Italy Jac Bragolin (còn được gọi với tên khác là Bruno Amadio hoặc Franchot Seville) nổi tiếng thế giới với gần 50 bức tranh vẽ một cậu bé đang khóc. Số tranh này được cho là mang lời nguyền bí ẩn gây ra nhiều vụ hỏa hoạn. Cụ thể, nhiều gia đình ở Anh và một số quốc gia khác ở châu Âu đã mua bản sao các bức tranh cậu bé đang khóc để treo trong nhà trong những năm 1950 - 1970. Tuy nhiên, sau khi treo tranh, nhiều vụ hỏa hoạn bí ẩn xảy ra. Kỳ lạ hơn nữa là khi xảy ra vụ cháy, mọi đồ đạc trong nhà đều bị thiêu rụi, ngoại trừ bức tranh cậu bé đang khóc còn nguyên vẹn. Sau khi nhiều vụ cháy kỳ lạ và bí ẩn như trên xảy ra, dư luận cho rằng có khả năng bức tranh cậu bé đáng khóc mang lời nguyền chết chóc. Thậm chí, có người cho rằng, bức tranh cậu bé đang khóc bị ma ám, nguyền rủa vì một lý do nào đó. Trước sự việc kỳ lạ trên, giới chức trách đã vào cuộc tìm hiểu và cho rằng những vụ hỏa hoạn xảy ra tại các gia đình treo bức tranh cậu bé đang khóc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nguyên nhân gây ra những vụ hỏa hoạn này thường là do: chập điện, tàn thuốc lá... Tuy nhiên, nhân viên điều tra không thể lý giải vì sao mọi vật dụng trong nhà bị thiêu rụi thì bức tranh lại còn nguyên vẹn. Có người đưa ra phỏng đoán sở dĩ bức tranh cậu bé đang khóc còn nguyên vẹn sau vụ hỏa hoạn là do nó được bôi một lớp vecni chống cháy. Thêm nữa, bức tranh được vẽ trên một vật liệu khó bén lửa nên tác phẩm hội họa này không hề bị hư hại trong vụ hỏa hoạn. Đây chỉ là giả thuyết, cho đến nay, không ai có thể khẳng định bức tranh cậu bé đang khóc có thực sự mang lời nguyền khiến nhiều ngôi nhà gặp hỏa hoạn nghiêm trọng hay không. Để ngăn "bà hỏa" không ghé thăm, nhiều gia đình quyết định gỡ bỏ hoặc không treo tranh cậu bé đang khóc trong nhà. Mời độc giả xem video: Hé lộ những nhân tố bí ẩn của "Lời nguyền gia tộc" (nguồn: ANTV)

