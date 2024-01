Không phải lãnh cung, 3 nơi này đáng sợ hơn trong Tử Cấm Thành

Cung Diên Hi: Nổi tiếng qua các bộ phim như "Diên Hi công lược" và "Chân Hoàn truyện" nhưng thực tế cung điện này hoàn toàn khác xa với hình ảnh trên phim. Là một trong những nơi đáng sợ nhất Tử Cấm Thành, Cung Diên Hi đã trải qua nhiều trận hỏa hoạn, đặc biệt là trận hỏa hoạn năm thứ 25 khiến cung thành đổ nát. Nỗ lực xây dựng lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ hoàn thiện, cung Diên Hi trở thành tòa nhà lâu đời nhất chưa hoàn thiện trong lịch sử Trung Quốc. Khôn Ninh Cung: Là một trong những nơi đáng sợ nhất trong Tử Cấm Thành. Khôn Ninh Cung từng là nơi ở của hoàng hậu trong thời nhà Minh, nhưng sau đó trở thành nơi tế lễ của các pháp sư. Có nhiều câu chuyện u ám xoay quanh, với nhiều hoàng hậu sống tại đây gặp kết cục không hạnh phúc. Được biết đến với biệt danh "cung điện bất an", nơi này được cho là phát ra tiếng ma quỷ và tiếng lợn kêu khi bị thịt. Giếng Trân Phi: Trân Phi, sủng phi của hoàng đế Quang Tự, bị dìm xuống giếng do cơn thịnh nộ của Từ Hi Thái hậu. Sau 8 tháng, Từ Hi mới sai người vớt lên, nhưng thi thể đã ngâm nước quá lâu, khiến việc trục vớt rất khó khăn. Được cho là nơi đáng sợ hơn cả lãnh cung, Giếng Trân Phi được cho là mang theo lời nguyền, và nhiều câu chuyện kỳ quái vẫn liên quan đến nó cho đến ngày nay. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã cách người xưa di chuyển trăm tấn đá xây Tử Cấm Thành.

Cung Diên Hi: Nổi tiếng qua các bộ phim như "Diên Hi công lược" và "Chân Hoàn truyện" nhưng thực tế cung điện này hoàn toàn khác xa với hình ảnh trên phim. Là một trong những nơi đáng sợ nhất Tử Cấm Thành, Cung Diên Hi đã trải qua nhiều trận hỏa hoạn, đặc biệt là trận hỏa hoạn năm thứ 25 khiến cung thành đổ nát. Nỗ lực xây dựng lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ hoàn thiện, cung Diên Hi trở thành tòa nhà lâu đời nhất chưa hoàn thiện trong lịch sử Trung Quốc. Khôn Ninh Cung: Là một trong những nơi đáng sợ nhất trong Tử Cấm Thành. Khôn Ninh Cung từng là nơi ở của hoàng hậu trong thời nhà Minh, nhưng sau đó trở thành nơi tế lễ của các pháp sư. Có nhiều câu chuyện u ám xoay quanh, với nhiều hoàng hậu sống tại đây gặp kết cục không hạnh phúc. Được biết đến với biệt danh "cung điện bất an", nơi này được cho là phát ra tiếng ma quỷ và tiếng lợn kêu khi bị thịt. Giếng Trân Phi: Trân Phi, sủng phi của hoàng đế Quang Tự, bị dìm xuống giếng do cơn thịnh nộ của Từ Hi Thái hậu. Sau 8 tháng, Từ Hi mới sai người vớt lên, nhưng thi thể đã ngâm nước quá lâu, khiến việc trục vớt rất khó khăn. Được cho là nơi đáng sợ hơn cả lãnh cung , Giếng Trân Phi được cho là mang theo lời nguyền, và nhiều câu chuyện kỳ quái vẫn liên quan đến nó cho đến ngày nay. Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã cách người xưa di chuyển trăm tấn đá xây Tử Cấm Thành.