Khó tưởng tượng: Lính Mỹ nuôi con này trong chiến tranh Việt Nam

Chú cheo cheo nhỏ xíu đứng cạnh lon bia của lính Mỹ thời chiến tranh Việt Nam. Sinh vật dễ thương này được lính Mỹ tóm được từ một cuộc hành quân trong rừng. Ảnh: Krohn Photos. Cheo cheo là loài động vật móng guốc kích nhỏ nhất thế giới, sinh sống trong các cánh rừng nhiệt đới của châu Phi, Ấn Độ và Đông Nam Á. Ở Việt Nam có hai loài cheo cheo là cheo cheo Nam Dương và cheo cheo Việt Nam. Ảnh: Krohn Photos. Chú cheo cheo non được người lính Mỹ bón sữa bằng thìa. Ảnh: Krohn Photos. Những con cheo cheo khi trưởng thành không lớn hơn mèo nhà. Chúng thường được coi là một sự kết hợp thú vị giữa hươu và chuột. Ảnh: Krohn Photos. Nuôi động vật hoang dã là một thú tiêu khiển của lính Mỹ thời chiến tranh Việt Nam. Dù vậy, họ thường nuôi các loài khỉ, còn cheo cheo có lẽ là trường hợp hi hữu. Ảnh: Krohn Photos. Chú cheo cheo non này dường như đã quen với cuộc sống trong... quân ngũ, không tỏ ra e sợ khi có nhiều người xung quanh. Ảnh: Krohn Photos. Một người lính Mỹ vuốt ve chú cheo cheo cưng của đơn vị mình. Ảnh: Krohn Photos. Mời quý độc giả xem clip: Lược sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.

