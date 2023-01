Khám phá hình tượng mèo trong văn hóa thế giới (2)

Ở châu Âu thời Trung cổ, hình tượng mèo đen thường đi liền với những mụ phù thủy. Chúng được sử dụng trong những nghi lễ hiến tế như là vật hi sinh. Ở Ireland, người ta tin rằng khi một con mèo đen đi qua trước mặt thì có nghĩa rằng bệnh tật sẽ đến. Ở Romania, Moldavia và Cộng hòa Séc, quan niệm một con mèo đen đi ngang qua trước mặt sẽ mang lại điềm xui vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Ở Scotland, vợ của các ngư dân giữ mèo đen trong nhà với niềm tin rằng chúng có thể ngăn chặn mọi điều xấu xảy ra với những người thân yêu của họ khi đang trên biển. Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, hình tượng maneki neko - biểu thị cho may mắn - thường thể hiện một con mèo cộc đuôi trong tư thế ngồi bằng hai chân sau với một chân trước giơ lên cao. Trong suốt thời đại khám phá thế giới của các thủy thủ châu Âu, mèo được đưa lên những chiếc thuyền buồm để diệt chuột trong khoang thuyền và được xem là loài mang lại may mắn. Mèo đi hia (Le Maître Chat, ou Le Chat Botté) là một câu chuyện dân gian của Pháp được cả thế giới biết đến. Xuất hiện trước công chúng từ năm 1975, Mèo Kitty đã trở thành một biểu tượng văn hóa của đất nước Nhật Bản, đồng thời là một hiện tượng văn hóa đại chúng thế kỷ 20. Tộc mèo (Cats) được công chiếu ở London từ năm 1981, là một trong những vở nhạc kịch nổi tiếng nhất thế giới. Chú mèo Tom trong bộ phim hoạt hình dài tập Tom và Jerry, phát sóng từ năm 1940 đến 2014, được coi là chú mèo nổi tiếng nhất trên màn ảnh thế giới. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.

Ở châu Âu thời Trung cổ, hình tượng mèo đen thường đi liền với những mụ phù thủy. Chúng được sử dụng trong những nghi lễ hiến tế như là vật hi sinh. Ở Ireland, người ta tin rằng khi một con mèo đen đi qua trước mặt thì có nghĩa rằng bệnh tật sẽ đến. Ở Romania, Moldavia và Cộng hòa Séc, quan niệm một con mèo đen đi ngang qua trước mặt sẽ mang lại điềm xui vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Ở Scotland, vợ của các ngư dân giữ mèo đen trong nhà với niềm tin rằng chúng có thể ngăn chặn mọi điều xấu xảy ra với những người thân yêu của họ khi đang trên biển. Trong văn hóa dân gian Nhật Bản, hình tượng maneki neko - biểu thị cho may mắn - thường thể hiện một con mèo cộc đuôi trong tư thế ngồi bằng hai chân sau với một chân trước giơ lên cao. Trong suốt thời đại khám phá thế giới của các thủy thủ châu Âu, mèo được đưa lên những chiếc thuyền buồm để diệt chuột trong khoang thuyền và được xem là loài mang lại may mắn. Mèo đi hia (Le Maître Chat, ou Le Chat Botté) là một câu chuyện dân gian của Pháp được cả thế giới biết đến. Xuất hiện trước công chúng từ năm 1975, Mèo Kitty đã trở thành một biểu tượng văn hóa của đất nước Nhật Bản, đồng thời là một hiện tượng văn hóa đại chúng thế kỷ 20. Tộc mèo (Cats) được công chiếu ở London từ năm 1981, là một trong những vở nhạc kịch nổi tiếng nhất thế giới. Chú mèo Tom trong bộ phim hoạt hình dài tập Tom và Jerry, phát sóng từ năm 1940 đến 2014, được coi là chú mèo nổi tiếng nhất trên màn ảnh thế giới. Mời quý độc giả xem video: Ý nghĩa những phong tục ngày Tết Việt | VTC1.