Khám phá hai di tích lịch sử sắp “lên đời” ở Biên Hòa

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND TP Biên Hòa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp chấn chỉnh không gian theo hướng cải tạo, thiết lập quảng trường tại Thành cổ Biên Hòa và Quảng trường Sông Phố. Đây là hai di tích lịch sử có tầm quan trọng đặc biệt của thành phố Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung.



Thành cổ Biên Hòa: Tòa thành trăm tuổi hiếm hoi còn tồn tại ở Nam Bộ

Theo Báo Đồng Nai, Thành cổ Biên Hòa có lịch sử hình thành từ thời Chân Lạp, khoảng thế kỷ 14-15. Vào đầu thời Nguyễn, năm 1834, vua Minh Mạng cho xây lại bằng đất, gạch và đá ong, theo hình cánh cung, xây dựng mới một số hạng mục, đặt tên là Thành Cựu. Đến năm 1837, vua Minh Mạng tiếp tục cho xây dựng mở rộng Thành Cựu bằng đá ong theo kiểu Vauban, đổi tên là Thành Biên Hòa. Tòa thành này vừa là một trung tâm chính trị, vừa là công trình quân sự mang ý nghĩa phòng thủ quan trọng của quan quân nhà Nguyễn ở địa phương lúc bấy giờ.

Nhận thấy vị trí địa lý thuận lợi về mặt chiến lược của Thành Biên Hòa, thực dân Pháp đã tập trung binh lực hùng hậu nhằm chiếm đóng tòa thành này. Năm 1861, thực dân Pháp đánh chiếm Biên Hòa. Quan quân nhà Nguyễn kháng cự không thành nên rút lui khỏi Thành Biên Hòa.

Di tích Thành cổ Biên Hòa. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Sau khi chiếm thành, thực dân Pháp đã bắt tay cải tạo, thu hẹp diện tích thành còn lại 1/8 so với trước kia, đồng thời cho xây dựng các cơ sở an ninh, quân sự bên trong và bên ngoài thành. Năm 1944, Thành Biên Hòa rơi vào sự kiểm soát của phát-xít Nhật. Sau khi quay lại Đông Dương lần 2, Pháp đã trưng dụng nơi đây làm trại gia binh. Đến giai đoạn 1954-1975, thành không có nhiều thay đổi về diện mạo, quân đội Mỹ sử dụng lại toàn bộ các công trình do thực dân Pháp để lại. Sau năm 1975, thành Biên Hòa do chính quyền mới tiếp quản.

Trên phương diện di sản kiến trúc, Thành cổ Biên Hòa là công trình thành cổ hiếm hoi còn tồn tại ở khu vực Nam Bộ. Tòa thành này vừa phản ánh kỹ thuật xây dựng khoa học, đường nét kiến trúc Pháp trong tổng thể các hạng mục hiện tồn, vừa thể hiện sự am hiểu về phong thủy theo cách nhìn địa chính trị của người xưa.

Vào năm 2013, Thành cổ Biên Hòa là đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Quảng trường Sông Phố: Nơi chứng kiến những cuộc đổi thay lịch sử

Theo Báo Đồng Nai, Sông Phố từng là tên gọi cho đoạn sông chảy qua đô thị Biên Hòa xưa được định giới từ cầu Mới đến cầu Ghềnh. Có lẽ, cách gọi Quảng trường Sông Phố gắn liền với Tòa bố Biên Hòa xưa, sau này là Tòa hành chính và nay là trụ sở của khối các cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Nai. Phần diện tích vừa giáp sông và nối vòng xoay giữa hai trục lộ tuy không rộng lớn nhưng có vị trí quan trọng trong sự phát triển mang tính chất quyền lực qua các thể chế quản lý của xứ Biên Hòa.