Chiêm ngưỡng ngôi làng có cảnh quan ngoạn mục nhất thế giới

Nằm trên đảo Vagar, một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Faroe trực thuộc Đan Mạch, làng Gásadalur được coi là một trong những ngôi làng có cảnh quan ấn tượng nhất thế giới. Ảnh: Trail Exposure. Vị trí đặc biệt của Gásadalur đã tạo nên điều này. Ngôi làng nằm ở rìa vịnh hẹp Mykinesfjørður, và được bao quanh bởi những ngọn núi cao nhất trên đảo Vágar. Ảnh: lookphotos. Về phía Bắc của ngôi làng là núi Árnafjall cao 722 mét, là ngọn núi cao nhất đảo. Còn về phía đông là núi Eysturtindur cao 715 mét, cao thứ hai trên đảo. Ảnh: Tom Archer. Nhìn từ bờ biển phía Nam Gásadalur, cảnh tượng diệu kỳ như một xứ sở thần tiên, với thác Múlafossur đổ xuống từ vách đá cách làng khoảng 500 mét. Ảnh: Reddit. Đây là một trong những dòng thác hiếm hoi trên thế giới đổ thẳng xuống biển. Ảnh: Westend61. Trong ngôn ngữ địa phương, tên gọi Gásadalur có nghĩa là "Thung lũng Ngỗng". Có thể cái tên này được đặt theo những con ngỗng hoang đã đến vùng thung lũng Gásadalur từ thời cổ đại. Ảnh: Image Professionals. Hoạt động kinh tế truyền thống của Gásadalur là đánh cá và chăn nuôi bò. Bãi cỏ rộng lớn thoai thoải bao quanh làng là nguồn cung cấp thức ăn lý tưởng cho những con bò giống Scottish. Ảnh: Booked.net.Trong nhiều thập niên, Gásadalur đã bị cô lập với thế giới bên ngoài do giao thông không thuận tiện. Ảnh: Erik Christensen.Ngôi làng nằm tại một địa điểm khá khó tiếp cận cho tàu thuyền khi nằm ở vị trí cao hơn bờ biển. Vì vậy, những ngư dân tại làng phải neo đậu thuyền của họ ở một địa điểm gần làng Bøur lân cận. Ảnh: Image Professionals. Để đến bất kỳ ngôi làng nào khác trên đảo, người dân tại Gásadalur phải đi theo con đường mòn hiểm trở băng qua những ngọn núi cao hơn 400 mét. Ảnh: Lost in the Midlands. Điều này giải thích tại sao rất ít người sinh sống ở Gásadalur. Năm 2002, dân số của làng là 16 người. Đến năm 2012, con số này tăng lên thành 18 người, nhưng đến năm 2020 giảm xuống còn 11. Ảnh: WOWabouts. Năm 2004, hầm Gásadalur xuyên qua đá đã được xây dựng, giúp mọi người có thể di chuyển bằng ô tô đến làng. Kể từ thời điểm đó, khách du lịch đã tìm đến Gásadalur nhiều hơn. Ảnh: RCI Radio Canada International. Nhưng điều này không giúp Gásadalur tăng dân số trở lại. Và những cư dân cuối cùng của làng lo ngại rằng sẽ đến một ngày, Gásadalur sẽ trở thành một ngôi làng không bóng người. Ảnh: Don't Stop Living. Một số hình ảnh khác về làng Gásadalur. Ảnh: Locationscout. Ảnh: Austrian Polar Research Institute. Ảnh: Faroephoto. Ảnh: Northtrotter. Ảnh: Visit Vágar. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

Nằm trên đảo Vagar, một hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Faroe trực thuộc Đan Mạch, làng Gásadalur được coi là một trong những ngôi làng có cảnh quan ấn tượng nhất thế giới. Ảnh: Trail Exposure. Vị trí đặc biệt của Gásadalur đã tạo nên điều này. Ngôi làng nằm ở rìa vịnh hẹp Mykinesfjørður, và được bao quanh bởi những ngọn núi cao nhất trên đảo Vágar. Ảnh: lookphotos. Về phía Bắc của ngôi làng là núi Árnafjall cao 722 mét, là ngọn núi cao nhất đảo. Còn về phía đông là núi Eysturtindur cao 715 mét, cao thứ hai trên đảo. Ảnh: Tom Archer. Nhìn từ bờ biển phía Nam Gásadalur, cảnh tượng diệu kỳ như một xứ sở thần tiên, với thác Múlafossur đổ xuống từ vách đá cách làng khoảng 500 mét. Ảnh: Reddit. Đây là một trong những dòng thác hiếm hoi trên thế giới đổ thẳng xuống biển. Ảnh: Westend61. Trong ngôn ngữ địa phương, tên gọi Gásadalur có nghĩa là "Thung lũng Ngỗng". Có thể cái tên này được đặt theo những con ngỗng hoang đã đến vùng thung lũng Gásadalur từ thời cổ đại. Ảnh: Image Professionals. Hoạt động kinh tế truyền thống của Gásadalur là đánh cá và chăn nuôi bò. Bãi cỏ rộng lớn thoai thoải bao quanh làng là nguồn cung cấp thức ăn lý tưởng cho những con bò giống Scottish. Ảnh: Booked.net. Trong nhiều thập niên, Gásadalur đã bị cô lập với thế giới bên ngoài do giao thông không thuận tiện. Ảnh: Erik Christensen. Ngôi làng nằm tại một địa điểm khá khó tiếp cận cho tàu thuyền khi nằm ở vị trí cao hơn bờ biển. Vì vậy, những ngư dân tại làng phải neo đậu thuyền của họ ở một địa điểm gần làng Bøur lân cận. Ảnh: Image Professionals. Để đến bất kỳ ngôi làng nào khác trên đảo, người dân tại Gásadalur phải đi theo con đường mòn hiểm trở băng qua những ngọn núi cao hơn 400 mét. Ảnh: Lost in the Midlands. Điều này giải thích tại sao rất ít người sinh sống ở Gásadalur. Năm 2002, dân số của làng là 16 người. Đến năm 2012, con số này tăng lên thành 18 người, nhưng đến năm 2020 giảm xuống còn 11. Ảnh: WOWabouts. Năm 2004, hầm Gásadalur xuyên qua đá đã được xây dựng, giúp mọi người có thể di chuyển bằng ô tô đến làng. Kể từ thời điểm đó, khách du lịch đã tìm đến Gásadalur nhiều hơn. Ảnh: RCI Radio Canada International. Nhưng điều này không giúp Gásadalur tăng dân số trở lại. Và những cư dân cuối cùng của làng lo ngại rằng sẽ đến một ngày, Gásadalur sẽ trở thành một ngôi làng không bóng người. Ảnh: Don't Stop Living. Một số hình ảnh khác về làng Gásadalur. Ảnh: Locationscout. Ảnh: Austrian Polar Research Institute. Ảnh: Faroephoto. Ảnh: Northtrotter. Ảnh: Visit Vágar. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.