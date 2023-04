Hé lộ thông tin giật mình về ngày cuối đời của mỹ nhân Điêu Thuyền

Điêu Thuyền, một trong tứ đại mỹ nữ thời Tam Quốc, nổi tiếng lịch sử bởi dung nhan tuyệt sắc. Điêu Thuyền đã dùng chính sắc đẹp của mình gây ra mâu thuẫn giữa hai cha con Đổng Trác và Lã Bố Cuối cùng, nàng mượn chính tay Lã Bố để giết chết Đổng Trác. Trong "Tam Quốc diễn nghĩa" của tác giả La Quán Trung, những ngày cuối đời của mỹ nhân Điêu Thuyền là một bí ẩn lớn sau khi Lã Bố bị Tào Tháo giết chết. Sau sự việc trên, Điêu Thuyền theo người nhà Lã Bố tới Hứa Xương và bặt vô âm tín. Sau cái chết của Lã Bố, La Quán Trung không hề nhắc tới mỹ nhân nổi tiếng này nữa khiến nhiều người tò mò số phận của nàng. Có truyền thuyết nói nàng tên thật là Nhâm Hồng Xương, do vào hậu cung của Hán Linh đế, được nhận một chức quan nhỏ là “điêu thuyền”, do đó mới có tên gọi như vậy. Nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải cái kết buồn của nàng Điêu Thuyền. Theo đó, có giả thuyết cho rằng, sau khi Lã Bố chết, nàng Điêu Thuyền cuối cùng quay trở về với Quan Công, vị tướng góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán. Khi ấy, Tào Tháo vốn định dùng Điêu Thuyền để thực hiện mỹ nhân kế nhằm thu phục Quan Vũ. Tuy nhiên, Quan Vũ sợ vẻ đẹp chim sa cá lặn của mỹ nhân sẽ khiến thiên hạ đại loạn nên đã ra tay giết nàng Điêu Thuyền. Thuyết này cho rằng, sau cái chết của Lã Bố, Quan Vũ đã đem Điêu Thuyền giấu đi. Khi hay tin, Tào Tháo đã phái người đuổi bắt mỹ nhân này. Sau cùng, Điêu Thuyền rút kiếm tự sát. Một giả thuyết khác cũng cho rằng, Quan Vũ đã sắp xếp cuộc sống mới cho Điêu Thuyền sau khi Lã Bố chết. Theo đó, mỹ nhân này trở về quê hương, sống ẩn dật, bình yên cho tới già. Giả thuyết gây chú ý khác là việc sau khi Lã Bố chết, Điêu Thuyền được Tào Tháo mang về Hứa Xương và làm nữ tì trong phủ của mình. Về sau, Tào Tháo đã dâng 10 mỹ nhân cho Quan Vũ, trong đó có nàng Điêu Thuyền khi thua trận. Khi thấy tên Điêu Thuyền trong danh sách mỹ nữ mà Tào Tháo dâng tặng, Quan Vũ vuốt râu nói “được” rồi nhắm mắt làm ngơ, xua tay. Điêu Thuyền nghe Quan Vũ nói vậy thì hiểu được ý nghĩa đằng sau và về phòng tự sát. Mặc dù có rất nhiều giả thuyết về kết cục của Điêu Thuyền nhưng cho đến nay không ai có thể khẳng định chắc điều nào là chính xác. Do vậy, cũng không ai biết được mỹ nhân này được chôn cất tại nơi đâu. >>> Xem thêm video:Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi. Nguồn: Kienthucnet.

