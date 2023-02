Mở mộ mỹ nhân Dương Quý Phi, giật mình thấy cảnh tượng này

Dương Quý Phi hay còn gọi là Dương Ngọc Hoàn hoặc Dương Thái Chân là một trong Tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Cuộc đời Dương Quý Phi thường được nhắc tới gắn liền với câu chuyện tình yêu cùng hoàng đế nhà Đường là Đường Huyền Tông - Lý Long Cơ. Bên cạnh đó, cái chết của Dương Qúy Phi khiến hậu thế tranh cãi không ngừng. Sự yêu chiều một cách thái quá của Đường Huyền Tông đối với Dương quý phi là nguyên nhân khiến người đời cho rằng nhà Đường đều do quý phi mà suy vong. Nàng được cho chính là lý do khiến hoàng đế mải mê trong tửu sắc hoan lạc, bỏ bê việc triều chính, để người nhà lộng quyền Hồng nhan bạc mệnh, kết cục của đại mỹ nhân trong lịch sử có thể nói là rất thảm hại. Theo chính sử ghi lại, trên đường chạy loạn, Đường Huyền Tông đã phải ban chết cho sủng phi của mình theo lời khuyên của các cận thần nhằm dẹp yên phần nào sự tức giận của quân giặc. Bà mất năm 756, khi mới chỉ 38 tuổi. Nhưng trong dân gian, người ta còn lưu truyền một "lời đồn" khác. Dương quý phi không hề bị giết mà được Đường Huyền Tông phái người hộ tống sang Nhật Bản và sống đến cuối đời ở đó. Mới đây, sau khi khai quật lăng mộ của Dương quý phi, các nhà khảo cổ có thể xác nhận được lời đồn hàng nghìn năm về Dương Qúy Phi. Các chuyên gia phát hiện có dấu chân đi lại và dấu vết của người đã từng ở đó, vàng bạc, nữ trang và vật phẩm bồi táng của mỹ nhân dường như đều đã bị đạo tặc thời trước cướp sạch. Trong quan tài của Dương Quý Phi chỉ có một số quần áo sờn rách và một số mảnh vụn rời rạc, ngoài ra không còn bộ xương hoàn chỉnh và nát bét do thi thể người phân hủy. Điều đó có nghĩa là hài cốt của Dương quý phi không hề có trong quan tài. Hóa ra lăng mộ bao lâu nay chỉ là "mộ gió" mà thôi. Thông tin mộ Dương quý phi không có hài cốt đã làm thổi bùng lên một cuộc tranh luận gay gắt trong giới khảo cổ Trung Quốc. Có một số nhà sử học lật lại "lời đồn" năm xưa rằng thực chất, Dương quý phi đã không chết trên đường chạy loạn mà bí mật chạy trốn sang Nhật Bản và sống nốt quãng đời còn lại của mình ở đó. Điều thú vị hơn nữa là ở Nhật Bản thực sự có mộ của Dương Quý Phi, và có hậu duệ của Dương Quý Phi ở đó. >>>Xem thêm video: Bất ngờ cuộc sống hoàng cung Trung Quốc khác xa với phim ảnh.

Dương Quý Phi hay còn gọi là Dương Ngọc Hoàn hoặc Dương Thái Chân là một trong Tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Cuộc đời Dương Quý Phi thường được nhắc tới gắn liền với câu chuyện tình yêu cùng hoàng đế nhà Đường là Đường Huyền Tông - Lý Long Cơ. Bên cạnh đó, cái chết của Dương Qúy Phi khiến hậu thế tranh cãi không ngừng. Sự yêu chiều một cách thái quá của Đường Huyền Tông đối với Dương quý phi là nguyên nhân khiến người đời cho rằng nhà Đường đều do quý phi mà suy vong. Nàng được cho chính là lý do khiến hoàng đế mải mê trong tửu sắc hoan lạc, bỏ bê việc triều chính, để người nhà lộng quyền Hồng nhan bạc mệnh, kết cục của đại mỹ nhân trong lịch sử có thể nói là rất thảm hại. Theo chính sử ghi lại, trên đường chạy loạn, Đường Huyền Tông đã phải ban chết cho sủng phi của mình theo lời khuyên của các cận thần nhằm dẹp yên phần nào sự tức giận của quân giặc. Bà mất năm 756, khi mới chỉ 38 tuổi. Nhưng trong dân gian, người ta còn lưu truyền một "lời đồn" khác. Dương quý phi không hề bị giết mà được Đường Huyền Tông phái người hộ tống sang Nhật Bản và sống đến cuối đời ở đó. Mới đây, sau khi khai quật lăng mộ của Dương quý phi, các nhà khảo cổ có thể xác nhận được lời đồn hàng nghìn năm về Dương Qúy Phi. Các chuyên gia phát hiện có dấu chân đi lại và dấu vết của người đã từng ở đó, vàng bạc, nữ trang và vật phẩm bồi táng của mỹ nhân dường như đều đã bị đạo tặc thời trước cướp sạch. Trong quan tài của Dương Quý Phi chỉ có một số quần áo sờn rách và một số mảnh vụn rời rạc, ngoài ra không còn bộ xương hoàn chỉnh và nát bét do thi thể người phân hủy. Điều đó có nghĩa là hài cốt của Dương quý phi không hề có trong quan tài. Hóa ra lăng mộ bao lâu nay chỉ là "mộ gió" mà thôi. Thông tin mộ Dương quý phi không có hài cốt đã làm thổi bùng lên một cuộc tranh luận gay gắt trong giới khảo cổ Trung Quốc. Có một số nhà sử học lật lại "lời đồn" năm xưa rằng thực chất, Dương quý phi đã không chết trên đường chạy loạn mà bí mật chạy trốn sang Nhật Bản và sống nốt quãng đời còn lại của mình ở đó. Điều thú vị hơn nữa là ở Nhật Bản thực sự có mộ của Dương Quý Phi , và có hậu duệ của Dương Quý Phi ở đó. >>>Xem thêm video: Bất ngờ cuộc sống hoàng cung Trung Quốc khác xa với phim ảnh.