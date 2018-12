Giật mình vũ khí sắc lẹm chém cụt đầu ngựa trong tích tắc

Macuahuitl là tên gọi của một loại vũ khí kỳ lạ từng được sử dụng bởi các nền văn minh bản địa ở Mexico như Aztec, Maya, Mixtec và Toltec. Loại vũ khí này là một chiếc chày gỗ dẹt, hai cạnh gắn các lưỡi làm bằng đá núi lửa obsidian, phía dưới có cán cầm. Đá obsidian là vật liệu tạo ra độ sát thương cho macuahuitl. Loại đá này có khả năng tạo ra các cạnh sắc hơn so với lưỡi thép chất lượng cao. Nhìn chung, macuahuitl là một vũ khí cận chiến tiêu chuẩn tương tự như kiếm của người châu Âu. Nó có khả năng gây ra những vết thương nghiêm trọng từ những lưỡi đá được obsidian khi được chém mạnh. Theo các nghiên cứu, người Mexico bản địa đã sử dụng macuahuitl làm vũ khí từ thiên niên kỷ thứ nhất. Đây cũng là một vũ khí chủ lực họ sử dụng khi đối đầu với quân Tây Ban Nha từ thế kỷ 15. Theo ghi chép của người Tây Ban Nha, macuahuitl được chế tạo rất khéo léo. Các lưỡi đá obsidian được gắn rất chặt, không thể rút ra khỏi chày gỗ hoặc bị bẻ gãy. Theo Bernal Díaz del Castillo, một trong những sĩ quan dưới quyền của nhà chinh phục Hernán Cortés, macuahuitl có thể dùng để chặt đầu một con ngựa. Dù vậy, loại vũ khí này có nhiều nhược điểm trong chiến đấu so với kiếm thép châu Âu. Mặc dù sắc bén hơn nhưng lưỡi đá obsidian giòn hơn đáng kể so với thép và có thể bị vỡ khí chém vào áo giáp hoặc kiếm thép của quân Tây Ban Nha. Do trọng lượng nặng, macuahuitl cũng thiếu linh hoạt hơn so với kiếm. Đặc biệt, khi phải đối mặt với những đoàn kỵ binh dùng súng của Tây Ban Nha, các chiến binh sử dụng macuahuitl hoàn toàn bị lép vế. Và người Tây Ban Nha đã nhanh chóng làm chủ các lãnh thổ của người Mexico bản địa bằng đội quân thiện chiến của mình. Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

