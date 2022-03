Giật mình thần đồng tiên tri Ấn Độ: Dự đoán 7 điều trúng 7?

Ngày 22/10/2021. thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đã đăng video dự đoán tựa đề "Global Energy Crisis and Economic Challenges", đưa ra 7 thách thức mà thế giới phải đối mặt cùng lúc trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 5/2022. Điều khiến nhiều người lo sợ là vài điều trong số đó đã trở thành hiện thực. 7 thách thức lớn mà thế giới phải đối mặt bao gồm: Khủng hoảng năng lượng, Khủng hoảng kinh tế, Đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, Đại dịch Covid-19, Thời tiết khắc nghiệt, Thiếu than và Nạn đói hoành hành. Hiện nay, Nga xung đột với Ukraine đã làm chao đảo thị trường năng lượng, khiến giá dầu thô vượt 100 USD/thùng và gây áp lực lên Tổ chức các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) để tăng sản lượng. Dự đoán về cuộc khủng hoảng năng lượng đã trở thành hiện thực. Về đại dịch Covid-19. Thần đồng tiên tri Ấn Độ đã đưa ra dự báo về dịch bệnh trên thế giới. Anand từng nói rằng thế giới sẽ gặp khó khăn khi đối mặt với biến thể Omicron trong thời gian từ 10/12/2021 đến tháng 5/2022. Số lượng ca nhiễm biến thể này sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 4/2022. Sau tháng 4/2022, đại dịch Covid-19 sẽ có chuyển biến tốt khi số ca nhiễm và trường hợp không qua khỏi giảm mạnh. Nếu như lời dự báo này của nhà tiên tri Ấn Độ trở thành hiện thực thì đó là điều đáng mừng cho thấy đại dịch có thể sắp kết thúc. Chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang phải đối mặt với những vấn đề lớn khi Nga và Ukraine là một trong những nước sản xuất hàng hóa nông nghiệp quan trọng nhất trên thế giới. Nhiều nước thuộc nhóm Quốc gia kém phát triển (LDC) và nhóm Quốc gia thiếu hụt lương thực có thu nhập thấp (LIFDC) - phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp lương thực của Ukraine và Nga để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của họ - đang phải vật lộn với những tác động tiêu cực của giá lương thực và phân bón quốc tế tăng cao. Những dự báo của Abhigya Anand phần lớn đúng với thời điểm hiện nay khi Trái Đất đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu/nóng lên toàn cầu do lượng CO2 và CH4 (từ các hoạt động nhân tạo) phát thải ồ ạt vào bầu khí quyển. Như báo cáo nghiêm trọng công bố hồi cuối tháng 2/2022 của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu của LHQ (IPCC) được đưa ra khẩn cấp và rõ ràng rằng: Hiện tượng nóng lên toàn cầu là một mối đe dọa cấp bách đối với hạnh phúc của con người. Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của con người ngày càng cao thì khủng hoảng năng lưỡng/thiếu nhiên liệu đang là bài toán của nhiều chính phủ. Căng thẳng leo thang ở Nga và Ukraine cũng kéo theo nguy cơ gây áp lực lên giá hàng hóa thực phẩm quốc tế, đặc biệt là gây tổn hại cho các nước dễ bị tổn thương về kinh tế. Các tính toán của FAO cho thấy rằng, số người thiếu dinh dưỡng trên toàn cầu có thể tăng từ 8 đến 13 triệu người vào năm 2022/23, với sự gia tăng rõ rệt nhất diễn ra ở Châu Á - Thái Bình Dương, tiếp theo là Châu Phi hạ Sahara, và Cận Đông và Bắc Phi. Mời các bạn xem video: Trái đất trải qua tháng 9 nóng nhất trong lịch sử. Nguồn: THĐT

