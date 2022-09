Giật mình loại thuốc “trường sinh” khiến Tần Thủy Hoàng mất sớm

Tần Thủy Hoàng (259 - 210 TCN) là người sáng lập ra nhà Tần, cũng là hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc. Sau cuộc chiến tranh thống nhất Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng cũng bắt đầu bước chân vào cuộc chiến mới chống lại cái chết và thực hiện giấc mơ trường sinh bất tử cho mình. Ông luôn tìm cách đạt được cuộc sống bất tử, huy động vô số học giả, đạo sĩ, thầy thuốc và sứ thần tìm kiếm phương thuốc trường sinh từ khắp nơi trên cả nước. Ông cho rằng cái chết là một sự thất bại và mơ ước sống tới nghìn đời. Khi các nhà phương sĩ thất bại trong việc tìm cách thức trường sinh, Tần Thủy Hoàng đã đi đến đảo Zhifu - nơi được tương truyền có một vị đạo sĩ nắm giữ bí mật về cuộc sống vĩnh cửu. Tại đây, Tần Thủy Hoàng đã gặp Từ Phúc, người trình sớ tấu rằng “trên biển đông có ba ngọn núi thần có thần tiên sinh sống và có thần dược giúp trường sinh bất tử”. Từ Phúc cho biết đã từng đến đó và thần tiên nói rằng phải hiến đồng nam đồng nữ và nhân công để đổi lấy thuốc tiên. Tần Thủy Hoàng nghe vậy liền cho Từ Phúc 6.000 đồng nam đồng nữ mang theo ngũ cốc, lương thực và người làm công tìm đường ra biển. Tuy nhiên, Từ Phúc đã không mang bất cứ loại thuốc tiên nào quay trở lại Trung Quốc. Có truyền thuyết rằng ông đã sang Nhật Bản và ở lại đó. Tần Thủy Hoàng sau đó vẫn tiếp tục tìm mọi cách để "trường sinh bất lão". Ông bắt đầu uống thuốc chứa thủy ngân do các nhà giả kim thuật điều chế. Trong nghiên cứu của các chuyên gia ở Đại học British Columbia (2019), Canada, ý tưởng dùng thủy ngân để chế thuốc trường sinh của người xưa dựa trên quan sát thủy ngân có thể hấp thụ vàng và bạc từ quặng. Theo quan niệm phổ biến dưới thời nhà Tần, khi con người chết đi, phần quý giá nhất là linh hồn rời khỏi cơ thể. Linh hồn bay lên thiên đường trong khi thể xác bị chôn vùi. Do đó, người cổ đại tìm cách giữ linh hồn trong cơ thể sau khi chết. Các nhà giả kim thuật cho rằng uống thủy ngân có thể ngăn linh hồn rời khỏi cơ thể, từ đó đạt được sự bất tử. Tần Thủy Hoàng thường xuyên uống thủy ngân liều lượng thấp và dần dần nhiễm độc. Tần Thủy Hoàng đã qua đời đột ngột ở tuổi 49 và nguyên nhân cái chết được cho là liên quan tới nhiễm độc thủy ngân. Khi các nhà khảo cổ học khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng, thủy ngân vẫn còn tồn tại trong người của vị hoàng đế kể cả sau khi chôn cất hàng nghìn năm. Xét nghiệm mẫu đất xung quanh khu vực ngôi mộ của vị vua này thấy nồng độ thủy ngân rất cao. Xung quanh lăng mộ có các con sông thủy ngân lỏng bao quanh vì theo người Trung Quốc cổ đại, sông thủy ngân có thể đem lại sự bất tử. Tần Thủy Hoàng tin tưởng vào sự bất tử của mình do đó ông không chọn người kế nhiệm ngai vàng cũng như không để lại di chúc. Vì vậy sau khi Tần vương chết, đất nước sớm đi vào hỗn loạn vì tranh giành ngôi báu giữa các thế lực.

