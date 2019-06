Giải mã “quy tắc ngầm” trong chiến tranh thời Xuân Thu - Chiến Quốc

Dưới thời Xuân Thu - Chiến Quốc, khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, xung đột và chỉ có thể giải quyết bằng binh đao, sát phạt trên chiến trường thì có những "quy tắc ngầm" mà cả hai bên đều phải tuân thủ một cách nghiêm túc. Các chuyên gia đã chỉ ra 6 quy tắc bất thành văn mà các nước phải làm theo khi hai bên xảy ra chiến tranh. Một là, trước khi tuyên chiến với nước khác, nước tấn công phải đưa ra được lý do hợp tình hợp lý khi phát động cuộc chiến tranh. Lý do gây chiến với nước khác phải thuyết phục được đa số dân chúng. Hai là, nếu một quốc gia đang lâm vào thảm cảnh như khi gặp thảm họa thiên nhiên gây hậu quả nghiêm trọng như mưa bão, lũ lụt, động đất, sạt lở... gây thiệt hại lớn về người và tài sản thì nước khác không được nhân cơ hội gây chiến. Nếu nước nào vi phạm "quy tắc ngầm" này thì được coi là hành động của kẻ tiểu nhân. Ba là, trước khi hai bên giao chiến trên chiến trường một mất một còn, các nước sẽ đưa cử sứ giả đến nước đối phương để nêu rõ lý do vì sao họ phát động cuộc chiến. Trong mọi trường hợp, các nước không được giết sứ giả đưa tin của đối phương. Bốn là, địa điểm diễn ra cuộc chiến đầu tiên giữa hai nước không nằm trong lãnh thổ của 2 nước. Trên thực thế, cuộc chiến sẽ diễn ra ở biên giới của 2 nước. Năm là, chiến tranh thường là cuộc chiến diễn ra trong thời gian dài nên cả hai nước đều cần có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức. Theo đó, hai bên sẽ thỏa thuận ngừng chiến trong một khoảng thời gian để cả hai củng cổ lực lượng cũng như điều trị chăm lo cho binh lính bị thương. Trong thời gian đình chiến, không nước nào được phép bí mật tập kích đối phương. Sáu là, nếu vua của mỗi nước đều thân chinh ra chiến trường thì quân đội hai bên không được phép tấn công giết vua. Mời quý độc giả xem video: Ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC16).

Dưới thời Xuân Thu - Chiến Quốc, khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, xung đột và chỉ có thể giải quyết bằng binh đao, sát phạt trên chiến trường thì có những "quy tắc ngầm" mà cả hai bên đều phải tuân thủ một cách nghiêm túc. Các chuyên gia đã chỉ ra 6 quy tắc bất thành văn mà các nước phải làm theo khi hai bên xảy ra chiến tranh. Một là, trước khi tuyên chiến với nước khác, nước tấn công phải đưa ra được lý do hợp tình hợp lý khi phát động cuộc chiến tranh. Lý do gây chiến với nước khác phải thuyết phục được đa số dân chúng. Hai là, nếu một quốc gia đang lâm vào thảm cảnh như khi gặp thảm họa thiên nhiên gây hậu quả nghiêm trọng như mưa bão, lũ lụt, động đất, sạt lở... gây thiệt hại lớn về người và tài sản thì nước khác không được nhân cơ hội gây chiến. Nếu nước nào vi phạm "quy tắc ngầm" này thì được coi là hành động của kẻ tiểu nhân. Ba là, trước khi hai bên giao chiến trên chiến trường một mất một còn, các nước sẽ đưa cử sứ giả đến nước đối phương để nêu rõ lý do vì sao họ phát động cuộc chiến. Trong mọi trường hợp, các nước không được giết sứ giả đưa tin của đối phương. Bốn là, địa điểm diễn ra cuộc chiến đầu tiên giữa hai nước không nằm trong lãnh thổ của 2 nước. Trên thực thế, cuộc chiến sẽ diễn ra ở biên giới của 2 nước. Năm là, chiến tranh thường là cuộc chiến diễn ra trong thời gian dài nên cả hai nước đều cần có thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức. Theo đó, hai bên sẽ thỏa thuận ngừng chiến trong một khoảng thời gian để cả hai củng cổ lực lượng cũng như điều trị chăm lo cho binh lính bị thương. Trong thời gian đình chiến, không nước nào được phép bí mật tập kích đối phương. Sáu là, nếu vua của mỗi nước đều thân chinh ra chiến trường thì quân đội hai bên không được phép tấn công giết vua. Mời quý độc giả xem video: Ngang nhiên buôn bán kỷ vật chiến tranh (nguồn: VTC16).