“Lạnh người” bí mật che giấu dưới những bức tranh nổi tiếng

Bức tranh "Self-Portrait with Bandaged Ear" của Vincent van Gogh miêu tả một người nghệ sĩ với tai phải bị thương. Tuy nhiên, trong thực tế, Vincent van Gogh đã cắt tai trái của mình. Do đó, người ta đã đưa ra giải thích rằng có thể họa sĩ này đã sử dụng một tấm gương để vẽ bức chân dung tự họa chính mình. Nếu nhìn kỹ vào bức tranh "The Old Guitarist" của danh họa Pablo Picasso, bạn có thể thấy bóng một người phụ nữ mờ mờ đằng sau đầu của người đàn ông. Sau khi nghiên cứu các hình ảnh được chụp bằng tia X và tia hồng ngoại của bức tranh, các nhà nghiên cứu từ Viện Nghệ thuật Chicago đã phát hiện ra một số hình khối khác được che giấu ở bên dưới. Người ta cho rằng có thể họa sĩ Picasso không đủ tiền mua giấy vẽ nên ông phải vẽ đè lên những bức tranh canvas cũ. Hình ảnh về bộ não của con người không chỉ được thấy rõ trong bức tranh "The Creation of Adam" của Michelangelo mà còn được thấy trong 1 bức bích họa khác của ông tại nhà nguyện Sistine mang tên "The Separation of Light and Darkness". Khi nhìn kỹ vào cổ Chúa, nếu bạn so sánh với một bức ảnh chụp não người, bạn sẽ thấy một sự trùng khớp đến khó tin. Margaret Livingstone và Bevil Conway sau khi nghiên cứu các bức chân dung tự họa của Rembrandt đã phát hiện ra rằng danh họa người Hà Lan mắc chứng mù lập thể (stereoblindness). Chứng bệnh kỳ lạ này khiến họa sĩ Rembrandt nhìn thế giới với hình dạng 2D thay vì 3D. Tuy nhiên, thay vì là một khiếm khuyết, chính điều đó đã giúp họa sĩ làm phẳng các hình ảnh ông nhìn thấy, dễ dàng chuyển nó thành các hình ảnh hai chiều trên giấy và tạo nên những kiệt tác bất hủ. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Gustav Klimt là bức tranh ông vẽ Adele Bloch-Bauer. Tuy nhiên, ông làm việc này là theo yêu cầu của chồng bà Adele - ông trùm công ty sản xuất đường Ferdinand Bloch-Bauer. Ferdinand sau khi phát hiện Adele ngoại tình với Klimt đã quyết định thuê danh họa này vẽ hàng trăm bức tranh vợ mình để Klimt mệt mỏi và căm ghét bà. Điều này dường như đã hiệu quả khi làm tình cảm của danh họa với bà Adele nguội lạnh dần. Nhà nghiên cứu Italia Sabrina Sforza Galitzia đã đưa ra một giải thích khác biệt về bức tranh "Last Supper" của Leonardo da Vinci. Bà Galitzia tin rằng họa sĩ lừng danh này đã để lại lời tiên tri về ngày tận thế qua bức tranh này - một sự kiện sẽ xảy ra vào ngày 21/3/4006. Để đưa ra kết luận này, nhà nghiên cứu đã giải mã các ký hiệu về toán học và thiên văn học trong bức tranh này. Hình dáng của David và Goliath trong một bức bích họa trong nhà nguyện Sistine của Michelangelo đã tạo nên chữ gimel trong tiếng Do Thái, biểu tượng cho sức mạnh theo truyền thống Kabbalah bí ẩn Khi phục chế lại tác phẩm "The Night Watch" của danh họa người Hà Lan Rembrandt năm 1947, sau khi làm sạch lớp nhọ dày bám trên bức tranh, người ta phát hiện ra khung cảnh trong bức tranh được vẽ là ban ngày chứ không phải ban đêm như trước đó mọi người lầm tưởng. Gần như tất cả các bức tranh của Vincent van Gogh đều là sự “thống trị” của màu vàng. Giáo sư Paul Wolf giải thích rằng đó là tác dụng phụ của chứng động kinh mà danh họa mắc phải. Do đó mà nhận thức màu sắc của Vincent van Gogh cũng khác biệt và điều này thể hiện rõ qua các tác phẩm của ông. Có những bằng chứng rõ ràng cho thấy Wolfgang Amadeus Mozart là một thành viên của Hội Tam Điểm (Mason) - một tổ chức hội kín lâu đời. Thậm chí trong bức chân dung khi còn nhỏ của ông do họa sĩ Pietro Antonio Lorenzoni vẽ, chúng ta có thể thấy biểu tượng của hội kín này khi một cánh tay được giấu đi thể hiện thứ bậc trong hội kín bí mật này. Nha sĩ và cũng là một chuyên gia nghệ thuật Joseph Borkowski sau khi xem xét kỹ bức tranh Mona Lisa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci đã phát hiện ra rằng nàng Mona Lisa đã mất một chiếc răng và điều đó đã ảnh hưởng đến biểu cảm gương mặt của nàng./.

