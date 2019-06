Gậy Như Ý có phải thần khí lợi hại nhất trong Tây du kí?

Lý do khiến đinh ba 9 răng vượt mặt gậy Như Ý về cả danh tiếng lẫn giá trị

Tương truyền rằng pháp bảo nổi tiếng của Tôn Ngộ Không là gậy Như Ý nặng tới "một vạn ba ngàn năm trăm cân", có thể tùy tâm dài ngắn, lại có thể đỉnh thiên lập địa, chống trời chống đất.

Cũng bởi vậy mà năm xưa món thần khí này từng được Đại Vũ dùng để trị thủy rồi thả vào Đông Hải và sau đó về tay Tôn Ngộ Không.

Không thể phủ nhận được gậy Như Ý là một thần khí vô cùng lợi hại, thế nhưng thực chất danh tiếng của cây gậy này vẫn thua kém một bậc so với đinh ba 9 răng của Trư Bát Giới.

Xét về công dụng, cây đinh ba nói trên được ban cho Thiên Bồng Nguyên Soái khi còn làm tướng lĩnh, được dùng vào mục đích đánh trận và vốn là một loại binh khí chuyên dụng.

Ảnh minh họa. Trong khi đó, gậy Như Ý ban đầu chỉ được dùng vào việc trị thủy, và chỉ khi tới tay Tôn Ngộ Không thì mới được dùng làm vũ khí. Đây chính là một trong những điểm khác biệt lớn giữa hai món pháp bảo này.



Chưa dừng lại ở đó, trong hồi thứ 89 của tác phẩm "Tây Du Ký", sau khi Hoàng Sư Tinh lấy trộm vũ khí của ba đồ đệ Đường Tăng, đám yêu quái này đã có lời bàn với nhau rằng:

"Nhị ca ôi! Đại vương ta mấy bữa nay may lắm, tháng trước có được một mỹ nhân, đem về động mười phần yêu dấu. Hồi hôm lại lấy được ba món binh khí, thật là quý vô cùng, mai này dọn tiệc ăn mừng, gọi là ‘Đinh Ba hội’, chúng ta đều được hưởng nhờ".

Từ chi tiết trên có thể thấy, cây đinh ba của Trư Bát Giới sở hữu danh tiếng cao hơn hẳn và cũng là thần khí quý giá nhất trong các loại vũ khí của 3 thầy trò. Bởi vậy mà đám yêu quái kia dù có được pháp bảo của cả Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng thì vẫn chỉ đặt tên bữa tiệc ăn mừng là "Đinh Ba hội".

Ngoài gậy Như ý và Đinh ba 9 răng, truyện Tây du kí còn xuất hiện những thần khí sức mạnh vô biên này:

Hồ lô Tử Kim và Bình Ngọc Tịnh

Hai bảo bối này có sức mạnh vô cùng, có thể hút và chứa đựng vạn vật. Sau này yêu quái Ngân Giác và Kim Giác lấy trộm chúng xuống trần hoành hành. Khi sử dụng, chỉ cần gọi tên đối thủ, ai trả lời sẽ bị hút vào, trong vòng 1 giờ 3 khắc sẽ bị hóa hết thành nước. Chính Tôn Ngộ Không cũng đã không ít lần lao đao vì những món bảo bối này.

Quạt Ba Tiêu

Quạt Ba Tiêu là bảo bối của Thiết Phiến công chúa, vợ của Ngưu Ma Vương. Quạt ba tiêu có công năng vô cùng vô tận, quạt một cái có thể khiến lửa tắt, quạt hai cái thì sinh gió, quạt ba cái thì tạo mưa và có thể khiến đối thủ bay xa tới 84 ngàn dặm mới ngừng. Thậm chí khi Tôn Ngộ Không dùng quạt quạt bảy bảy bốn chín lần đã biến Hỏa Diệm Sơn từ ngon núi lửa cháy quanh năm thành nơi cỏ cây tươi mát.

Túi Hậu Thiên và Não Bạt Vàng

Túi Hậu Thiên và Não Bạt Vàng vốn là bảo bối của Đức Phật Di Lặc, bị đệ tử là Hoàng Mi tiểu đồng lấy trộm, trốn xuống hạ giới xưng là Hoàng Mi Lão Phật, và từng lập ra Tiểu Lôi Âm Tự để lừa 4 thầy trò Đường Tăng.

Lần đầu giao chiến, Tôn Hành Giả đã bị nhốt vào trong Não Bạt Vàng, không cách nào ra được. Kể cả Gậy Như Ý thần thánh cũng không thể nào phá vỡ mà ra. Khi bị nhốt trong này, chỉ vài canh giờ sau là nạn nhân sẽ tan chảy thành nước.

Túi hậu thiên còn lợi hại hơn thế, có thể hút vạn vật, không gì tránh nổi, mở miệng túi có thể hút được cả trời đất. Tôn Ngộ Không từng cầu cứu thiên đình nhiều lần nhưng viện quân thiên binh thiên tướng cũng bị hút sạch vào túi.

Thừng Hoàng kim

Dây thừng hoàng kim tương truyền chình là thắt lưng của Thái Thượng Lão Quân, có thể trói siết bất kỳ cái gì, hơn nữa, còn có thể phóng to thu nhỏ theo kích thước người bị trói khiến không thể thoát ra. Cách duy nhất là phải đọc đúng câu thần chú.

Khi Ngân Giác, Kim Giác ăn trộm Hồ lô Tử Kim, Ngọc Tịnh Bình cũng tiện tay lấy Thừng Hoàng Kim đi luôn. Sau này bắt sống Tôn Ngộ Không dễ như trở bàn tay. Tôn Hành Giả buộc phải dùng phép di hồn mới có thể thoát ra được.

Đại Thiên Am

Đại Thiên Am là chiếc bát vàng của Phật Tổ xuất hiện trong phần Thật giả Mỹ Hầu Vương. Lục Nhĩ Mỹ Hầu là con khỉ có khả năng biết được quá khứ tương lai và có khả năng không kém cạnh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mỹ Hầu đánh nhau long trời lở đất không phân thắng thua mãi đến khi Như Lai Phật Tổ dùng Đại Thiên Am mới có thể thu phục được Tôn Ngộ Không giả này, chính vì thế Đại Thiên Am được xem là pháp bảo mạnh nhất trong Tây Du Ký.