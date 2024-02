Dùng AI phục dựng nhân vật nổi tiếng Trung Quốc, cái kết không ngờ

Cùng với Tào Tháo và Tôn Quyền, Lưu Bị là một trong ba nhân vật lịch sử Trung Quốc nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn nhất thời Tam quốc. Với sự thông minh, bản lĩnh tài ba, biết cách chiêu mộ và sử dụng nhân tài, Lưu Bị đã từng bước leo lên đỉnh cao quyền lực, sáng lập nên nhà Thục Hán. Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, ngoại hình của hoàng đế Lưu Bị được miêu tả như sau: “Sinh ra thân cao 7 tấc 5 thốn, hai dái tai dài, hai tay qua gối, mắt có thể nhìn qua tai, môi dày mọng”. Dựa trên những mô tả này, các chuyên gia dùng AI phục dựng chân dung Lưu Bị. Khi xem ảnh, nhiều người kinh ngạc khi nhìn thấy hoàng đế đầu tiên của nhà Thục có gương mặt tuấn tú, rắn rỏi và đôi mắt sắc bén. Võ thánh Quan Vũ xếp ở vị trí đầu tiên trong Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán. "Hổ tướng" này nổi tiếng với võ nghệ cao cường, là biểu tượng của chính nghĩa, dũng cảm và sự trung thành. Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, La Quán Trung mô tả Quan Vũ: “Thân cao 9 tấc (hơn 2m), tóc dài 2 tấc (hơn 48cm); mặt thường cau có, môi dày; mắt phượng, mày con tằm; tướng mạo trang nghiêm, uy phong”. Từ những mô tả này, AI đã vẽ lại chân dung Quan Vũ với gương mặt cương nghị, phong thái uy nghiêm của một võ tướng dũng mãnh, gan dạ, thiện chiến. Trương Phi cũng là một trong Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán và là anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Quan Vũ. Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, võ tướng này được mô tả có ngoại hình dữ tợn: “Thân cao 8 tấc (hơn 1,92m), đầu báo, mắt mở to, râu cong lên, dữ như hổ, giọng như sét đánh, khí thế như ngựa chạy”. AI vẽ lại chân dung của Trương Phi cho thấy "hổ tướng" này có gương mặt khá hung dữ, đôi mắt mở to, râu rậm khiến người đối diện không khỏi sợ hãi. Khổng Tử là nhà giáo, nhà triết học và nhà lý luận chính trị nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Học thuyết Nho học (còn gọi là Nho giáo, Nho gia, Khổng giáo, Khổng học) của ông đã có ảnh hưởng lớn đến văn hóa phương Đông trong suốt nhiều thế kỷ qua. Về ngoại hình của Khổng Tử, nhiều sử liệu có những ghi chép khác nhau. Trong số này, Trang Tử (369 trước Công nguyên - 286 trước Công nguyên) mô tả Khổng Tử: "Trên dài mà dưới ngắn, lưng gù tai vểnh sau". Thế nhưng, ảnh do AI phục dựng cho thấy, Khổng Tử mang gương mặt hiền hậu, toát lên sự thông thái của một triết gia lỗi lạc. Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Nhiều tranh vẽ được lưu truyền đến ngày nay mô tả bà hoàng này có gương mặt "kém xinh". Bà có gương mặt khá bầu bĩnh, không thể coi là một tuyệt sắc giai nhân. Tuy nhiên, AI đã phục dựng ảnh thời trẻ và khi về già của Võ Tắc Thiên đem đến góc nhìn mới cho độc giả. Trong cả 2 bức ảnh, Võ hậu đều hiện lên với dung mạo kiều diễm, da trắng, môi đỏ. Mời độc giả xem video: Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc qua chân dung ảnh phục dựng.

