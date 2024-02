Dùng AI phục dựng Khang Hy, Càn Long, kết quả không ai nghĩ tới

Thương Hiệt là một nhân vật thần thoại trong lịch sử Trung Quốc. Ông được suy tôn là thánh tổ của chữ Hán. Các sử liệu mô tả Thương Hiệt bẩm sinh có 4 mắt và mắt ông ta luôn đầy ghèn. Dù vậy, ông vô cùng tinh tường, giỏi quan sát, "nhìn thấu" tâm tư người khác. Ông thường xõa tóc và để râu. Các chuyên gia đã sử dụng AI để phục dựng gương mặt của Thương Hiệt. Khi xem ảnh phục dựng bằng AI, nhiều người nhận thấy Thương Hiệt dù có 4 con mắt nhưng không hề đáng sợ như trong tranh và gương mặt toát lên sự thông thái, trí tuệ uyên thâm. Đường Thái Tông Lý Thế Dân (598 - 649) là hoàng đế thứ hai của nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Các bức tranh chân dung được lưu truyền đến ngày nay cho thấy ông có vẻ ngoài uy nghiêm, lạnh lùng. Hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy Đường Thái Tông có dung mạo phúc hậu nhưng vẫn toát lên sự oai phong, khí chất vương giả của bậc đế vương. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương (1328 - 1398) là hoàng đế khai quốc của nhà Minh. Từ một người dân có xuất thân thấp hèn, ông đã dùng tài năng, mưu trí hơn người để gây dựng sự nghiệp, trở thành bậc cửu ngũ chí tôn. Theo một số dã sử, Chu Nguyên Chương được mô tả có dung mạo "kém sắc" với gương mặt lưỡi cày và đầy nốt ruồi. Tuy nhiên, ảnh phục dựng bằng AI cho thấy hoàng đế Chu Nguyên Chương có gương mặt quyền uy, quyết đoán. Hoàng đế Khang Hi là một trong những vị vua có tài trị quốc của nhà Thanh. Trong thời gian trị vì, ông đã thiết lập thời kỳ thái bình thịnh trị, giúp người dân an cư lạc nghiệp. Nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa... có sự phát triển vượt bậc. Trong một số tranh vẽ, hoàng đế Khang Hi được khắc họa với gương mặt hơi gầy nhưng rắn rỏi, mạnh mẽ. Hình ảnh phục dựng bằng AI khiến nhiều người cảm thấy ông có đôi mắt sắc sảo, gương mặt đầy đặn hơn trong tranh và toát lên sự phúc hậu. Hoàng đế Ung Chính(1678 - 1735) là vị vua thứ năm của nhà Thanh. Trong 13 năm cầm quyền, ông đẩy mạnh chấn chỉnh bộ máy chính quyền, bài trừ vấn nạn tham ô, tiến hành một số cải cách kinh tế, chính trị... AI đã phục dựng gương mặt của hoàng đế Ung Chính dựa trên tranh vẽ. Theo đó, ông có dung mạo tuấn tú, toát lên khí chất vương giả, quyền lực. Càn Long (1711 - 1799) là hoàng đế thứ sáu của nhà Thanh và là vị vua sống thọ nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Trong nhiều tranh vẽ và phim ảnh, vua Càn Long được khắc họa có dung mạo oai phong lẫm liệt, khôi ngô tuấn tú. Thế nhưng, hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy vua Càn Long có dung mạo khá bình thường, mũi thấp và mắt nhỏ. Mời độc giả xem video: Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc qua chân dung ảnh phục dựng.

