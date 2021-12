Điểm danh 20 nhà thờ nổi tiếng nhất Việt Nam (2)

11. Nhà thờ Domaine De Marie hay nhà thờ Mai Anh nằm ở phường 6 TP Đà Lạt, hình thành từ năm 1930, có kiến trúc như hiện tại từ năm 1943. Nhà thờ nổi tiếng thứ hai của Đà Lạt này được biết đến với bố cục kiến trúc có nhiều điểm cách tân độc đáo. 12. Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, còn gọi là nhà thờ Con Gà Đà Nẵng nằm ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là một trong những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của thành phố lớn nhất miền Trung. Nhà thờ được xây vào năm 1923-1924 theo phong cách kiến trúc Gothic. 13. Nhà thờ Huyện Sỹ được xây dựng từ năm 1902–1905 theo phong cách kiến trúc Gothic, nằm tại góc đường Nguyễn Trãi – Tôn Thất Tùng ở quận 1 TP. HCM. Công trình do ông bà Lê Phát Ðạt, tức Huyện Sỹ – người giàu nhất Sài Gòn thời giờ, hiến đất và xuất 1/7 gia tài để xây dựng. 14. Nhà thờ Hạnh Thông Tây tọa lạc tại số 53/7 Quang Trung, quận Gò Vấp, TP HCM, do ông Lê Phát An – con trai ông Huyện Sỹ – xây dựng từ năm 1921-1924. Việc lựa chọn phong cách Byzantine khiến nhà thờ Hạnh Thông Tây có kiến trúc khác lạ so với đại đa số nhà thờ cổ ở Việt Nam. 15. Nhà thờ Núi hay nhà thờ Chánh tòa Kitô Vua nằm ở phường Phước Tân, TP Nha Trang, là một nhà cổ rất nổi tiếng với kiến trúc đẹp và còn nguyên bản. Công trình được xây từ năm 1928-1941 trên một quả núi nhỏ gọi là núi Bông, mang phong cách kiến trúc Gothic. 16. Nhà thờ Cái Bè nằm ở thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, được coi là nhà thờ đẹp nhất miền Tây. Công trình được xây dựng vào khoảng những năm 1930, theo kiểu kiến trúc Roman. Mặt ngoài nhà thờ có các họa tiết trang trí cầu kỳ hiếm nhà thờ nào khác sánh bằng. 17. Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam nằm ở phường Phước Vĩnh của thành phố Huế, là nhà thờ lâu đời nhất Cố đô Huế. Nhà thờ có lịch sử hình thành từ năm 1682, đến năm 1960 được xây lại theo thiết kế độc đáo của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ - "cha đẻ" của Dinh Độc Lập ở Sài Gòn. 18. Nhà thờ Cha Tam Tọa được xây dựng từ năm 1900 – 1902, lạc tại số 25 đường Học Lạc, quận 5, TP HCM. Đây là một nhà thờ cổ có kiến trúc thú vị với phong cách Gothic châu Âu kết hợp với những yếu tố văn hóa đặc trưng của người Hoa ở vùng Chợ Lớn xưa. 19. Nhà thờ Trà Cổ nằm ở phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, được mệnh danh là nhà thờ lớn và đẹp nhất vùng Đông Bắc. Nhà thờ hình thành từ năm 1857, năm 1913 được xây mới theo kiến trúc Gothic. Năm 2017, công trình được tháo dỡ để xây lại do đã xuống cấp. 20. Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu tọa lạc ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, là một trong những nhà thờ cổ có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Công trình được xây từ năm 1884-1885 theo phong cách kiến trúc Baroque. Từ năm 2020, nhà thờ được hạ giải để xây lại theo kiến trúc cũ. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

