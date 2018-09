Cuối tháng 9, 3 con giáp này thoát nghèo, được thần tài chiếu cố

Tuổi Thìn

Khác với hai con giáp trên, thời gian qua tuổi Thìn gặp khá nhiều khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Trời sinh tuổi Thìn vốn tự lập, có tính cách mạnh mẽ và luôn kiên định với quan điểm của riêng minh.

Dù cuộc sống khó khăn cách mấy, họ vẫn có thể suy nghĩ đến hướng giải quyết tốt nhất để giúp mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt vào cuối tháng 9 tới đây, vận may của tuổi Thìn sẽ chuyển biến đột ngột theo hướng tích cực mà họ không ngờ đến.

Ảnh minh họa

Nếu dám làm dám liều thì có khả năng tuổi Thìn sẽ phát tài trong một đêm. Tuổi Thìn là những người thông minh, tài giỏi, biết nắm bắt thời cơ tốt và lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Vào những tháng cuối năm, tuổi Thìn cần bình tĩnh quan sát sự việc xung quanh, vì đây có thể là cơ hội vàng để bạn đổi đời.

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, trời sinh tuổi Sửu là những người siêng năng, chăm chỉ, dù cuộc sống có như thế nào họ vẫn không ngừng lao động, luôn nỗ lực, cố gắng để tạo tài sản, của cải cho riêng mình. Trong từng giai đoạn, mỗi con giáp sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố nhưng thời gian qua tuổi Sửu lại không được thừa hưởng sự ưu ái đó.

Tuy nhiên, tuổi Sửu chưa bao giờ dựa vào vận may, họ tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều tự do mình tạo ra. Tử vi học có nói, một số con giáp sẽ "lên hương" trong những tháng cuối năm, đặc biệt là từ cuối tháng 9 này. Công việc của tuổi Sửu không những thuận lợi, may mắn mà bất kể kinh doanh hay làm việc gì cũng sinh lời gấp bội.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là người thông minh, hoàn toàn làm chủ được bản thân và họ luôn sống có kế hoạch. Từ trước đến nay, tuổi Mão không phải là con giáp dễ lâm vào cảnh khốn đốn, nợ nần chồng chất, bởi lẽ bất kể làm việc gì họ cũng biết tính toán kỹ càng. Thời gian vừa qua, tuổi Mão đã phải đối mặt với những vấn đề ngoài tầm kiểm soát, khiến tài chính của họ bị thâm hụt đáng kể.

Tử vi học có nói, sắp tới đây vận may của tuổi Mão sẽ thay đổi, dù không thể hình dung nhưng chắc chắn tuổi Mão sẽ được tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn mà họ chưa từng trải qua. Cụ thể, cuối tháng 9 này, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống, và cơ hội này giúp họ xây dựng cơ ngơi và tạo được thành quả trong công việc.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo