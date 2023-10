Cuối đời, Phổ Nghi mặt biến sắc khi gặp lại ai ở Tử Cấm Thành?

Sinh năm 1906, Phổ Nghi lên ngôi hoàng đế vào năm 1908 sau khi bác của ông là Vua Quang Tự băng hà mà không có con trai nối dõi. Do lên ngôi khi còn quá nhỏ tuổi nên hoàng đế Phổ Nghi trị vì nhà Thanh dưới sự kèm cặp của một quan nhiếp chính, ban đầu là cha ông và từ tháng 12/1911 là Thái Hậu Long Dụ. Đến ngày 12/2/1912, hoàng đế Phổ Nghi thoái vị sau cuộc Cách mạng Tân Hợi do Tôn Trung Sơn lãnh đạo. Theo đó, ông trở thành vị vua cuối cùng của nhà Thanh cũng như lịch sử phong kiến Trung Quốc. Sau khi thoái vị, Phổ Nghi được phép tiếp tục sống trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh cho tới năm 1924. Cuộc đời hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh có nhiều "sóng gió" khiến công chúng tò mò. Trong số này có việc vào những năm cuối đời, Phổ Nghi từng trở lại thăm "nhà cũ" - Tử Cấm Thành với tư cách du khách như mọi người. Khi đang đi dạo quanh Tử Cấm Thành, Phổ Nghi tình cờ gặp một người đàn ông. Vừa thấy người này, Phổ Nghi hoảng sợ đến mức mặt mày biến sắc. Người đàn ông kia khẽ cười rồi nói: "Yên tâm, tôi không giết cậu đâu". Lúc này, Phổ Nghi mới thở phào nhẹ nhõm. Người khiến hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh sợ hãi đến vậy chính là Lộc Chung Lân. Lộc Chung Lân chính là thuộc hạ của Phùng Ngọc Tường. Vào năm 1924, Phùng Ngọc Tường dẫn quân tiến vào kinh thành Bắc Kinh để ép Phổ Nghi phải rời cung. Theo lệnh của Phùng Ngọc Tường, vị tướng dũng mãnh Lộc Chung Lân chỉ huy một nhóm binh lính gồm hơn 20 người và mang theo 2 quả lựu đạn tới gặp Phổ Nghi và đe dọa sẽ cho pháo bắn vào cùng nếu ông không rời khỏi Tử Cấm Thành. Phổ Nghi nghe xong vô cùng khiếp sợ nên cuối cùng đã cùng gia quyến thu xếp đồ đạc và dọn ra khỏi Tử Cấm Thành. Hình ảnh hung ác, dữ tợn của Lộc Chung Lân đã ám ảnh Phổ Nghi suốt nhiều năm. Do vậy, khi gặp lại Lộc Chung Lân, Phổ Nghi rất sợ hãi nhưng sau đó hai người trò chuyện vui vẻ, khép lại quá khứ và chụp ảnh cùng nhau như những người bạn cũ. Mời độc giả xem video: Bí quyết khiến Hoàng đế dù ăn sơn hào hải vị cũng không béo phì.

