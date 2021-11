Cuộc đời ly kỳ của “phượt thủ” nổi tiếng nhất thời trung cổ

Marco Polo (1254 – 1324) là một thương gia, nhà văn người Venezia (nay là Italia) được cả thế giới biết như một nhà du hành nổi tiếng bậc nhất của thời trung cổ. Cuộc đời ông ly kỳ không khác gì một một bộ phim thể loại phiêu lưu. Ngược dòng thời gian, Marco Polo sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có và cởi mở ở Venezia. Cha và chú của ông là Niccolò và Maffeo Polo đều là những người buôn bán kim hoàn. Năm 1260, họ rời Venezia để tới Biển Đen, di chuyển tiếp đến Trung Á và tham gia một phái đoàn ngoại giao để gặp Hốt Tất Liệt, hoàng đế nhà Nguyên đang cai trị tại Trung Hoa đương thời. Hốt Tất Liệt đã yêu cầu hai anh em Polo trở về châu Âu và thuyết phục Giáo hoàng gửi các học giả tới để giải thích cho ông về Cơ đốc giáo. Họ trở lại Venezia vào năm 1269. Năm 1271, họ lại lên đường, cùng với hai nhà truyền giáo và Marco Polo, khi đó 11 tuổi. Năm 1275, họ tới cung điện mùa hè của Hốt Tất Liệt và gia đình Polo đã sống tại lãnh thổ của vị hoàng đế này suốt 17 năm kế tiếp. Khi trưởng thành, Marco Polo rất được vị hoàng đế người Mông Cổ trọng dụng. Ông được phái đi thực hiện nhiều nhiệm vụ ngoại giao và có cơ hội đến nhiều nơi của Trung Hoa, điều mà chưa có người châu Âu nào thực hiện trước đó. Khoảng năm 1292, gia đình Polo đề xuất được hộ tống công chúa Mông Cổ, người sắp trở thành vợ của Arghun Khan ở Ba Tư. Họ đã đi thuyền từ một cảng phía Nam Trung Hoa rồi qua Sumatra. Họ đi tiếp đến Ceylon (Sri Lanka ngày nay), miền Nam Ấn Độ và tới Vịnh Ba Tư. Sau khi đưa công chúa đến Iran, gia đình Polo đã đi đường bộ đến Constantinople (nay là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ), và về đến nhà ở Venezia vào năm 1295. Sau khi trở lại Venezia vào năm 1295, Marco Polo đã tham gia cuộc xung đột hải quân giữa Venezia và Genoa, và bị người Genoa bắt giữ vào năm 1298. Trong thời gian ở tù, câu chuyện của Marco đã thu hút sự chú ý của một nhà văn đến từ Pisa là Rustichello. Rustichello đã viết lại chúng và thêm thắt vào các tình tiết khiến câu chuyện trở nên vô cùng lôi cuốn. Khi hoàn thành, cuốn sách đã trở nên vô cùng nổi tiếng và được dịch sang nhiều ngôn ngữ với các tiêu đề khác nhau như “Một triệu” (The Million) và “Những cuộc du hành của Marco Polo” (Travels of Marco Polo). Sau khi được trả tự do, Polo đã trở về quê nhà Venezia và sống ở đây suốt quãng đời còn lại. Ông mất ngày 8/1/1324. Mời quý độc giả xem video: Những câu chuyện thú vị xung quanh hạt gạo tại thị trường Châu Âu | VTV24.

