Con mèo trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ Việt Nam (2)

Lèo nhèo như mèo vật đống rơm: Nói dai, nói đi nói lại để nài xin gì đó. Chó giữ nhà, mèo bắt chuột: Ai cũng có chức phận riêng của mình, đừng ganh ghét hay can thiệp vào việc của nhau. Lôi thôi như mèo sổ chuột: Chỉ sự thẫn thờ của người đang tiếc rẻ, vì trót lỡ một dịp may nào đó. Mèo cào không xẻ vách vôi: Trước khi làm việc gì phải tự lượng sức mình, cố gắng cho lắm cũng vô ích. Mèo mù móc cống: Chỉ những kẻ không còn phương kế sinh nhai. Mèo lành chẳng ở mả, ả lành chẳng ở hàng cơm: Chê người đàn bà ngày hai bữa cứ ăn cơm hàng cháo chợ, không lo chợ búa cơm nước cho gia đình. Mèo con bắt chuột cống: Khen người trẻ tuổi tài cao, làm được việc mà nhiều người lớn làm không nổi. Mèo già lại thua gan chuột nhắt: Ý nói người lớn tuổi thì không còn bạo gan như kẻ thanh niên. Mèo mù vớ cá rán: Vận may bất ngờ đến với kẻ nghèo hèn đang túng quẫn. Mèo nhỏ bắt chuột con: Khuyên hãy biết liệu sức mình mà đảm đương công việc. Mèo uống nước bể chẳng bao giờ cạn: Khuyên người biết tiện tặn chi tiêu thì không sợ túng thiếu. Mèo vật đụn rơm: Chỉ kẻ tài thô trí thiển mà muốn cáng đáng việc lớn lao quá sức mình, không đúng với khả năng cho phép. Như mèo thấy mỡ: Giễu người tỏ vẻ hăm hở trước thứ gì mình thèm muốn. Sắc nanh, chuột dễ cắn được cổ mèo: Dù kẻ thù nguy hiểm đến cỡ nào nếu mình có mưu mẹo, có phương tiện thì mình cũng thắng. Tiu nghỉu như mèo bị cắt tai: Nói về sự thất vọng biểu lộ rõ ràng qua nét mặt, điệu bộ của một người.

