"Cô gái à, ngừng than vãn": Thông điệp cuộc sống cho phụ nữ hiện đại

6 năm là phóng viên ở tờ báo dành cho phụ nữ và thêm 4 năm gắn bó với ngành thời trang, làm đẹp đã giúp Ann Dan (tên thật là Đặng Hoài Anh, sinh năm 1987) có trải nghiệm để viết nên cuốn sách “Cô gái à, ngừng than vãn”. Sách vừa được NXB Phụ nữ Việt Nam xuất bản.

Cô gái à, ngừng than vãn gồm 4 chương. Chương đầu tiên Dành cho mọi cô gái khái quát những nét tính cách của phụ nữ nói chung. Đây là chương mà bất kể bạn bao nhiêu tuổi đều nên đọc để có cái nhìn tích cực hơn với chính mình và người khác, chẳng hạn: Con quái vật “Đố kị”, Là anh hùng của chính mình, “Cái rốn” của vũ trụ, Bạn là viên kim cương…

Cuốn sách "Cô gái à, ngừng than vãn" được đánh giá là tác phẩm dành cho phái đẹp muốn thay đổi và hạnh phúc. 3 chương tiếp theo được Ann Dan phân theo độ tuổi. Ở chương Cô gái 20-25, là bài học về định hướng cuộc đời hoặc câu chuyện về tình yêu, về gia đình. Đây là giai đoạn ai cũng phải trải qua và những quyết định của mỗi người trong giai đoạn này sẽ thay đổi cả cuộc đời. Tác giả mong muốn các cô gái trẻ hãy có sự lựa chọn đúng, đừng lãng phí cuộc đời chỉ vì thiếu sự định hướng đúng thông qua các phần như: Định hướng, Người dẫn đường, Làm nhiều hơn thứ bạn nhận?, Yêu tỉnh, “Nhỡ”, Tin vào bản thân…

Chương Phụ nữ 26-30 là những câu chuyện của người phụ nữ đã dần định hình được sự nghiệp. Họ bắt đầu bước vào những ngưỡng cửa của trách nhiệm. Họ cũng bắt đầu hoang mang về con đường trước mắt. Ann Dan cho rằng, dù 20-25 là quãng thời gian quan trọng của những lựa chọn, nhưng ở giai đoạn này, nếu không có người dẫn lối, người phụ nữ sẽ rất dễ đánh mất ước mơ ở đâu đó trên đường đời, giữa những trách nhiệm. Không mấy người đủ tỉnh táo để phân định rạch ròi giữa nụ cười của con nhỏ với tương lai của chính mình.

“Hạnh phúc không phải do trời ban. Hạnh phúc là lựa chọn!" - thông điệp của cuốn sách. Chương cuối cùng, Phụ nữ 31-35, dành riêng cho phụ nữ đã bước qua tuổi 30, khi họ đã dần hình thành phong cách sống. Lúc này, mọi lựa chọn đã rõ ràng và trở thành một thói quen khó thay đổi. Theo Ann Dan, đây là lúc người phụ nữ dễ bỏ quên chính mình. Nhiều người chỉ còn tồn tại như một sự hy sinh ngẫu nhiên. Cũng có vô số người thất vọng và cực đoan với đàn ông. Nhiều người khác lại trở nên độc đoán. “Tôi không muốn người phụ nữ sống nốt phần đời còn lại trong tiếc nuối vì đã không lựa chọn khác. Ngoài 30, không phải quá muộn để bắt đầu một cuộc sống khác, có một lựa chọn khác, hay trở thành một con người khác. Tôi hy vọng những gì tôi đưa ra đủ động lực khiến bạn dám bước ra khỏi lề thói cũ để hạnh phúc”, Ann Dan viết.

Nhìn vào cuốn sách, độc giả sẽ thấy 4 chương riêng biệt, nhưng thực chất đó lại là sự liền mạch xuyên suốt trong cuộc đời của người phụ nữ. Ở cuối mỗi chương, tác giả lại trích dẫn những lời mà cô tâm đắc của Sarah Jakes Roberts, Seryl Sandberg, J.K.Rowling, Oprah Winfrey. Đó đều những người phụ nữ có số phận vô cùng đặc biệt, họ đã vươn lên mãnh liệt từ nỗi đau.

Điều đặc biệt, cuối mỗi bài viết trong Cô gái à, ngừng than vãn, Ann Dan lại đưa ra những bài tập dễ hiểu, dễ thực hiện để độc giả có thể rèn luyện, thay đổi bản thân.

Chia sẻ thêm về tên gọi "Cô gái à, ngừng than vãn", Ann Dan cho biết: “Than vãn là một trong những bản năng của người phụ nữ. Tất nhiên nhiều đàn ông cũng than vãn nhưng không nhiều và thường xuyên như phụ nữ. Chính việc than vãn đó, khiến họ trở nên tiêu cực. Đôi khi chỉ những việc như xe hỏng, con mải chơi, chồng không lãng mạn… cũng khiến họ bực dọc rồi than vãn liên miên. Lâu ngày, chính thói quen đó khiến họ cảm thấy mình bất hạnh. Từ đó, những vấn đề gốc rễ chẳng thể thay đổi, còn họ thì càng lúc càng tiêu cực. Trên đời có một thứ rất hay là Luật hấp dẫn (nó là một dạng phát sóng năng lượng), khi bạn phát ra điều gì bạn thu hút thứ đó. Có nghĩa nếu phụ nữ càng hay than vãn họ sẽ càng thu hút những thứ tệ. Ai cũng muốn hạnh phúc. Chúng ta làm mọi thứ trong công việc hay cuộc sống đều chỉ đến cái đích cuối cùng đó. Thế nhưng, mọi người không biết rằng, hạnh phúc đó được tạo nên từ vô số lựa chọn. Và khởi nguồn của việc hạnh phúc là ngừng than vãn, ngừng yêu cầu từ những người khác mà hãy thay đổi vào bản thân mình trước”.

Ann Dan cho biết, cô đau đáu rất nhiều về cuốn sách này: “Làm thế nào để những gì tôi diễn tả khiến mọi người cảm nhận được, hiểu thấu được mà vẫn không có cảm giác nặng nề, bi đát? Làm thế nào để những chia sẻ này luôn đúng với mọi thời điểm? Làm thế nào để ngay sau khi gập cuốn sách lại, bạn cảm thấy có động lực để biến mỗi ngày sau đó đều là một ngày ý nghĩa?

Đến cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng, tất cả những gì trong cuộc sống bạn trải qua, hạnh phúc hay đau khổ, đủ đầy hay thiếu thốn đều do lựa chọn của bạn. Tôi sẽ không áp đặt một phương án nào cả, tôi chỉ bày ra để bạn thấy nếu bạn chọn điều gì thì bạn sẽ có kết quả như thế nào. Quyết định còn lại là ở bạn!”. Đó cũng là thông điệp mà cuốn sách của Ann Dan hướng đến: “Hạnh phúc không phải do trời ban. Hạnh phúc là lựa chọn!”.

Tác giả Ann Dan tên thật là Đặng Hoài Anh, sinh năm 1987 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Vũ Hán (Trung Quốc), cô đã trải qua 7 năm làm báo, trong đó 6 năm làm việc ở báo Phụ nữ Việt Nam. Năm 2017, cô chuyển sang làm marketing và truyền thông. Sau đó 3 năm, cô định vị thành công là Chuyên gia thương hiệu ngành làm đẹp, được sự công nhận của truyền thông và người trong nghề. Đầu năm 2021, cuốn sách Bí mật chốt Sales của cô được NXB Thanh niên xuất bản. Cô gái à, ngừng than vãn là cuốn sách thứ hai của Ann Dan.

Chân dung tác giả Ann Dan. Từng làm ở tờ báo dành cho phụ nữ, công việc hiện tại cũng gắn bó với phái đẹp, cuộc đời có rất nhiều biến cố, Ann Dan vô cùng thấm thía những gì một người phụ nữ phải trải qua khi bước tới sự tự do thực sự về tâm hồn trong cuộc sống. Do đặc thù công việc, cô được đi khắp nơi, gặp và nghe các cô gái chia sẻ câu chuyện của mình. Họ khóc rất nhiều với cô vì những nỗi đau đã trải qua. Có người rơi nước mắt vì không hiểu được nỗi lòng của mẹ, cho tới khi bà qua đời vẫn mang trong mình sự ăn năn. Có người bày tỏ những câu chuyện đau đớn của sự phản bội, của những xót xa khi chung sống cùng chồng…

Và Ann Dan đã dùng câu chuyện của mình, những gì mình trải qua để truyền cảm hứng cho những cô gái khác. Theo cô, không nhiều người đã trải qua nhiều biến cố và nỗi đau của người phụ nữ như mình, khi từng là một người phụ nữ sống nhạt nhòa, an phận, trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Nhưng cô đã nhìn nhận lại bản thân, đã thay đổi để trở thành một người phụ nữ tự tin, tự chủ, thành công.

“Tôi đã chia sẻ những câu chuyện của cuộc đời mình mà không còn sợ bị đánh giá, vì tôi biết sai lầm của mình sẽ khiến người khác tránh được vấp ngã trong cuộc đời họ. Không những không chịu sự gièm pha, tôi còn nhận được nhiều cảm thông và chia sẻ từ các cô gái, kể cả những người xuất thân trong gia đình Nho giáo.

Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó! Tôi cảm nhận được sự ấm áp trong trái tim của những người phụ nữ hiện đại. Tôi biết đâu đó trong sự giằng xé, là khao khát được sống thực sự ý nghĩa, chứ không phải là tồn tại”, Ann Dan chia sẻ.