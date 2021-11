Lạc lối giữa vẻ đẹp nguyên sơ của Phố Cáo Hà Giang

Phố Cáo là một xã vùng cao thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Đây là một địa danh mà du khách không thể bỏ qua trên hành trình khám phá cao nguyên đá Đồng Văn. Ấn tượng đầu tiên về Phố Cáo là cảnh sắc nơi đây đẹp như một bức tranh, với những ngôi nhà đơn sơ ẩn hiện bên sườn núi đá hùng vĩ.Nhà ở Phố Cáo là những ngôi nhà trình tường xây dựng bằng đất theo lối truyền thống. Nơi đây còn lưu giữ được trên dưới 50 ngôi nhà trình tưởng cổ, là nơi sinh sống của các gia đình qua nhiều thế hệ. Do người dân tộc Mông chiếm đến hơn 90% dân số, nên những đặc trưng văn hóa ở Phố Cáo mang đậm bản sắc dân tộc người Mông. Ngoài người Mông, ở đây còn có các dân tộc khác như dân tộc Dao, dân tộc Hoa, dân tộc Pu Péo... Các cư dân Phố Cáo sống chủ yếu bằng nghề nông với hai hình thức canh tác là trồng lúa nước và ruộng nương. Ngoài ra họ còn có một số nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, rèn đúc… Dù còn nghèo nhưng cuộc sống ở Phố Cáo rất bình yên, và đồng bào dân tộc vô cùng thân thiện với khách đến từ phương xa. Họ luôn chào đón du khách bằng nụ cười chân thành, sẵn sàng mở rộng cửa mời khách vào nhà. Do nằm ven Quốc lộ 4C, trên đường đến thị trấn Đồng Văn, nên từ nhiều năm nay Phố Cáo đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc của giới “phượt thủ” và nhiếp ảnh gia. Vào dịp cuối thu đầu đông, Phố Cáo thu hút nhiều khách du lịch khi nơi đây khoác lên mình một tấm áo mới được dệt bằng những thảm hoa tam giác mạch, trải dài từ thung lũng cho tới các triền núi. Khi đi qua Phố Cáo để đến thị trấn Đồng Văn, lữ khách sẽ có dịp trải nghiệm cảm giác hồi hộp, gay cấn khi đi qua dốc Chín Khoánh, một đoạn đường đèo với 9 khúc cua liên tục uốn lượn theo địa hình. Không giống với các bản làng ở Sa Pa, lượng khách đến với Phố Cáo không nhiều, và nơi đây hầu như chưa bị thương mại hóa. Điều này đem lại cho xã miền cao này một nét đẹp nguyên sơ, chỉ ghé thăm một lần sẽ khắc ghi mãi mãi vào tâm trí... Một số hình ảnh khác về Phố Cáo Đồng Văn. Mời quý độc giả xem video: Non nước hữu tình Chùa Tam Chúc | VTV24.

