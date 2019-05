Chấn động: Mộ pharaoh Tutankhamun chứa thi hài nữ hoàng Nefertiti?

Các chuyên gia tìm thấy lăng mộ còn nguyên vẹn của Tutankhamun - pharaoh nổi tiếng nhất Ai Cập cổ đại - ở Thung lũng các vị vua năm 1922. Bên trong lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun, nhóm của nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter đã tìm thấy hàng trăm cổ vật giá trị, bao gồm cả xác ướp của ông hoàng nổi tiếng này. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục thực hiện các nghiên cứu về lăng mộ của Tutankhamun. Trong số những người thực hiện dự án khảo cổ tại lăng mộ của Tutankhamun có tiến sĩ Nicholas Reeves. Ông là nhà khảo cổ thuộc trường Đại học Arizona, Mỹ. Nhà khảo cổ Reeves gây chú ý khi tuyên bố tìm thấy một lối đi bí mật trong lăng mộ pharaoh Tutankhamun. Ông Reeves suy đoán có khả năng lối đi bí mật trên dẫn đến nơi an nghỉ của Nữ hoàng Ai Cập Nefertiti - mẹ của Tutankhamun. Sở dĩ quan điểm này nhận được sự chú ý của giới chuyên gia cũng như dư luận là bởi lăng mộ của Tutankhamun có một số điều kỳ lạ. Nổi bật là việc kích thước lăng mộ của Tutankhamun nhỏ bé hơn nhiều so với các nhà vua Ai Cập khác. Cách bố trí đồ đạc trong lăng mộ cũng có nhiều điểm khác thường so với những ông hoàng Ai Cập khác. Chính điều này khiến ông Reeves và một số chuyên gia khác cho rằng, lăng mộ này rất có thể vốn được xây dựng dành cho một nữ hoàng. Người này chính là Nữ hoàng Nefertiti. Ban đầu, người Ai Cập có lẽ không có ý định chôn cất Tutankhamun trong lăng mộ này. Thế nhưng, do nhà vua Tutankhamun qua đời khi rất trẻ (chưa đầy 20 tuổi) khiến giới chức Ai Cập bất ngờ. Họ không kịp chuẩn bị lăng mộ cho nhà vua xấu số này nên đã chôn cất ông trong khu mộ dành cho nữ hoàng. Đây chỉ là giả thuyết. Cho đến nay, điều này vẫn chưa được chứng minh do việc khám phá lăng mộ Tutankhamun đòi hỏi các chuyên gia tiến hành cẩn thận, tỉ mỉ, tránh làm hư hại khu mộ hoàng gia. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

