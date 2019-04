Chấn động bức thư tiên tri thảm họa kinh hoàng của tàu Titanic

Tàu Titanic huyền thoại có chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng vào năm 1912. Trên con tàu hạng sang đó, hơn 2.200 hành khách và thủy thủ đoàn đã có chuyến đi "tử thần". Trong số những nhân viên làm việc trên tàu Titanic có Richard Geddes. Trong chuyến hải hành định mệnh trên, Richard Geddes đã viết thư gửi cho vợ. Nội dung bức thư Richard Geddes viết cho vợ chứa thông tin gây bất ngờ. Cụ thể, trong lá thư gửi vợ gửi ngày 11/4/1912 - 1 ngày sau khi tàu Titanic rời bến cảng, Richard Geddes viết rằng con tàu này suýt va chạm với tàu SS City of New York. May mắn là hai con tàu không xảy ra va chạm nên không gặp thiệt hại nào đáng kể. Bên cạnh đó, trong thư, Geddes cũng nói với vợ rằng cô không phải lo lắng cho sự an toàn của mình. Lý do là bởi vì Geddes cảm thấy con tàu Titanic vô cùng vững chắc và an toàn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra như những gì trong thư Geddes viết gửi vợ. Vào đêm 14, rạng sáng ngày 15/4/1912, tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi và chìm xuống đáy biển Đại Tây Dương. Hơn 1.500 người trong tổng số 2.224 hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng trong thảm kịch chìm tàu Titanic. Geddes cũng chịu chung số phận với con tàu xấu số khi ông được xác nhận là chết đuối. Video: Công bố đoạn phim đầy bi thương bị cắt của tàu Titanic sau 20 năm (nguồn: VTC14).

