Sự thật sốc về những người thoát chết sau thảm kịch Titanic

Là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất lịch sử, sự kiện tàu Titanic chìm ngày 15/4/1912 đã gây rúng động dư luận thế giới bởi số người thương vong cao. Thảm kịch kinh hoàng này đã khiến 1.500 người chết trong tổng số 2.224 hành khách và thủy thủ đoàn có mặt trên tàu Titanic. Chỉ có hơn 700 người may mắn sống sót. Việc sống sót qua thảm kịch tồi tệ này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người có mặt trên chuyến đi "tử thần" trên. Một trong những câu chuyện sống sót qua thảm kịch chìm tàu Titanic được dư luận chú ý là về gia đình Spedden. Khi ấy, Robert Spedden (trong ảnh), 6 tuổi, cùng với cha và mẹ lên tàu Titanic trong chuyến hải hành đầu tiên. Khi tàu Titanic chìm, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên lên xuồng cứu sinh trước. Do Spedden còn quá nhỏ tuổi nên mẹ của em đã cố gắng trấn an, giúp con không hoảng loạn. Thay vì nói sự thật về việc con tàu đang chìm, mẹ Spedden nói với con trai rằng họ sẽ "đi ngắm sao". Vì vậy, Spedden không cảm thấy sợ hãi nên yên tâm ngủ ngon lành. Nhờ vậy, mẹ con Spedden may mắn sống sót. Câu chuyện về 2 đứa trẻ nhà Navratil sống sót qua thảm kịch chìm tàu Titanic cũng được dư luận chú ý. Ông Navratil giấu vợ mang theo 2 con trai lên tàu Titanic về Mỹ sau khi vợ giành được quyền nuôi con. Khi tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi, ông Navratil dùng chăn quấn cho hai con để giữ ấm trước khi đưa chúng lên xuồng cứu sinh. Hai đứa trẻ may mắn sống sót trong khi ông Navratil chết chìm cùng con tàu xấu số. Sau khi thảm kịch xảy ra, mẹ của 2 đứa trẻ nhà Navratil đọc được tin tức về các con trên một tờ báo nên đã vội vã từ Pháp sang Mỹ đón chúng về nhà. Mời độc giả xem video: Công bố đoạn phim đầy bi thương bị cắt của tàu Titanic sau 20 năm (nguồn: VTC14).

