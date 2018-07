Cặp con giáp chuẩn mệnh phu thê, tuy khắc khẩu nhưng hạnh phúc cả đời

Tuổi Mão và tuổi Sửu: Người tuổi Mão và người tuổi Sửu nếu nên duyên vợ chồng, thì đó là một chuyện vô cùng có ý nghĩa bởi người tuổi Mão tính cách ôn hòa, giỏi nhẫn nhịn còn người tuổi Sửu lại bảo thủ. Cặp đôi Mão Sửu có thể vì những chuyện rất nhỏ nhặt mà cãi nhau. Mỗi khi cãi nhau, cặp con giáp này đều rất gay gắt, không phân thắng thua, đúng sai. Cho dù người tuổi Mão và người tuổi Sửu có khắc khẩu như thế nào đi nữa nhưng duyên phận của cặp đôi rất bền chặt và dường như là không thể tách rời. Tuổi Tuất và tuổi Dậu: Tính cách của người tuổi Tuất và tuổi Dậu có rất nhiều điểm giống nhau. Hai con giáp này đều là những người nhiệt tình, tốt bụng, thích tìm tòi khám phá những cái mới nên chuyện cặp đôi này kết hôn là chuyện rất thú vị. Nhưng do người tuổi Dậu rất hiếu thắng, luôn muốn chiếm thế thượng phong mà người tuổi Tuất lại thuộc tuýp người không chịu khuất phục ai nên cặp đôi này có thể vì những chuyện vụn vặt mà phát sinh mâu thuẫn lớn. Nhưng do chuyện tình cảm của người tuổi Tuất và Dậu rất tốt đẹp nên dù cãi nhau lớn đến đâu thì tình cảm vợ chồng cũng không sứt mẻ mà ngày càng trở nên nồng thắm. Tuổi Hợi vào tuổi Tý: Thông thường, người tuổi Hợi và tuổi Tý rất ít khi cãi nhau, cuộc sống của cặp đôi này tương đối yên bình, nhưng một khi phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi thì sẽ rất kịch liệt, căng thẳng, bất phân thắng bại. Bề ngoài người tuổi Hợi tương đối ôn hòa nhưng tính cách lại rất cứng rắn, còn người tuổi Tý lại có phần ích kỷ do đó khi cãi nhau, thường cặp đôi này sẽ không nhường nhịn nhau, nhưng mâu thuẫn có lớn thế nào người tuổi Hợi và tuổi Tý cũng không vì thế mà xa rời nhau, ngược lại tình cảm vợ chồng lại càng ngọt ngào, tốt đẹp. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video 3 con giáp cuộc sống bỗng chốc nở hoa, người người ngưỡng mộ. Nguồn Phật pháp 365.

