Cận cảnh ngôi làng trên vách đá có 1-0-2 ở Tây Phi

Nằm ở vùng Mopti của đất nước Mali, vách đá Bandiagara được coi là một trong những cảnh quan ấn tượng nhất ở khu vực Tây Phi. Ảnh: Bandiagara Facebook. Nét độc đáo của vách đá này là sự kết hợp của hình thái địa chất khác lạ với quần thể kiến trúc bản địa được xây dựng rất kỳ công. Ảnh: Heritage Daily. Đây vốn là một vùng đá sa thạch được hình thành từ kỷ Cambri và kỷ Ordovic. Sự xói mòn của thời tiết cùng các vận động địa chất đã tạo nên những hang động ăn sâu vào vách đá. Ảnh: Wikipedia. Con người đã sinh sống ở nơi đây từ thời kỳ đồ đá cũ. Họ sống hòa nhập với cảnh quan thiên nhiên, ở các hang núi trên các vách đá. Ảnh: CGTN Africa. Dựa vào các hang động này, vào thế kỷ 15, cộng đồng dân cư bản địa đã xây dựng ở vách đá Bandiagara một ngôi làng với hàng chục nóc nhà. Ảnh: African History Extra. Các công trình ở nơi đây bao gồm nhà ở, kho thóc, bàn thờ tổ tiên, thánh đường, nghĩa trang và Togu Na (nhà cộng đồng), trong đó nhiều nhất là nhà ở và các kho thóc. Ảnh: Wikipedia. Mỗi công trình đều có thể đảm nhiệm vai trò của một công sự phòng thủ khi cần thiết. Ảnh: The Trek Blog. Nguyên liệu để xây ngôi làng kỳ vĩ ở Bandiagara là những vật liệu tự nhiên như bùn, đất sét, đá, gỗ... khai thác ngay tại cao nguyên đá này. Ảnh: RJ Travel Agency. Hệ thống kiến trúc hoàn chỉnh của Bandiagara đã phản ánh sự khéo léo trong kỹ thuật xây dựng, trình độ tổ chức xã hội cũng như nét đặc sắc văn hóa của các cư dân bản địa. Ảnh: Aisle Seat Please. Vào thời kỳ thịnh vượng, khu vực này là một trong những trung tâm chính của các nền văn hóa vùng Dogons. Ảnh: Hidden Compass. Ngày nay, khu dân cư trên vách đá Bandiagara đã bị bỏ hoang hoàn toàn vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Dù vậy, quần thể kiến trúc ở nơi đây vẫn được bảo tồn khá tốt. Ảnh: The Trek Blog. Vào năm 1989, vách đá Bandiagara đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Allo la Planete. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

