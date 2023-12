Choáng ngợp trước tàn tích nền văn minh Chaco ở Mỹ

Nằm tại tiểu bang New Mexico của Mỹ, Công viên lịch sử quốc gia Chaco được cả thế giới biết đến với những tàn tích độc đáo của nền văn hóa Chaco tại hẻm núi Chaco. Ảnh: National Park Foundation. Hẻm núi Chaco là một khu vực định cư quan trọng của tộc người Anasazi trong khoảng thời gian từ năm 850 đến 1250. Các tàn tích ở đây cho thấy sự tồn tại của một thành phố cổ tráng lệ do họ xây dựng. Ảnh: Archaeology Southwest.Đô thị cổ này bao gồm 15 khu phức hợp có quy mô khác nhau nằm rải rác trong hẻm núi. Dạng công trình điển hình ở nơi đây là kiva, một gian phòng rộng hình tròn xây thấp hơn mặt đất, dùng làm nơi hội họp, tổ chức lễ nghi. Ảnh: Grist. Các dạng công trình khác gồm nhà ở, chợ búa và cả đài quan sát thiên văn học. Kiến trúc ở hẻm núi Chaco có đặc trưng là các cấu trúc hình tròn, điều hiếm thấy ở các thành phố cổ của thế giới. Ảnh: Bicycle Touring Pro. Trong các khu phức hợp ở hẻm núi Chaco, Pueblo Bonito là khu có quy mô lớn nhất với 650 căn phòng và một kiva lớn, tổng thể mang hình chữ D điển hình, tiếp giáp với chân vành đai phía Bắc hẻm núi Chaco. Ảnh: The Traveling Beard. Khu phức hợp Chetro Ketl nằm gần Pueblo Bonito, là nơi có khoảng 500 căn phòng và một kiva rất đồ sộ. Ảnh: GJ Hikes. Khu phức hợp Kin Kletso (Ngôi nhà màu vàng) có quy mô trung bình với 55 phòng và bốn kiva, nằm cách Pueblo Bonito 800 mét về phía Tây. Ảnh: GJ Hikes. Pueblo Alto là một ngôi nhà lớn gồm 89 phòng nằm trên đỉnh Mesa gần giữa hẻm núi Chaco, cách Pueblo Bonito 1 km. Ảnh: Hiking Shenandoah. Casa Rinconada là một địa điểm nằm biệt lập với các khu phức hợp khác, chỉ gồm một kiva, không có các công trình dân sự khác. Ảnh: Lux Aeterna. Các khu phức hợp ở hẻm núi Chaco được kết nối với nhau bởi hệ thống đường giao thông được xây dựng quy củ, với nhiều đoạn được tạc vào vách đá. Ảnh: GJ Hikes. Các công trình ở Chaco đã được xây dựng trong điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt và sự giới hạn về tài nguyên thiên nhiên ở khu vực Tây Nam lục địa Bắc Mỹ. Ảnh: Smarthistory. Điều này cho thấy người Anasazi Chaco đã sở hữu kỹ thuật xây dựng tiến bộ cùng cách thức tổ chức xã hội quy củ để tạo nên một nền văn minh lớn của khu vực Bắc Mỹ. Ảnh: Grist. Tình trạng biến đổi khí hậu được cho là đã dẫn đến sự di cư của người Chaco và cuối cùng là sự bỏ hoang hẻm núi, bắt đầu bằng đợt hạn hán kéo dài 50 năm bắt đầu vào năm 1130. Ảnh: CNN. Công viên lịch sử quốc gia Chaco đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1987. Ảnh: Wally Pacholka. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.





