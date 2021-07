Cấm lễ tình nhân, trả vợ và những luật lệ kỳ quặc nhất

Luật trả vợ từng tồn tại ở đất nước Brazil. Từ năm 1916 đến 2002, người chồng có thể trả lại tân nương về nhà bố mẹ đẻ trong vòng 10 ngày sau khi cưới nếu phát hiện cô ấy mất trinh trước khi kết hôn. Bơ thực vật màu vàng bị cấm ở bang Missouri, Mỹ. Chính quyền Missouri bắt đầu ban hành điều luật này từ thế kỷ 19 nhằm hạn chế hoạt động tiêu thụ bơ giả. Tuy nhiên ngày nay luật đã hết hiệu lực. Đan Mạch ban hành lệnh cấm sử dụng sản phẩm Ovaltine và Marmit vì lo ngại người dân sẽ tiêu thụ quá nhiều vitamin khi dùng các loại đồ ăn tăng cường chất bổ. Ở Hà Lan, người nào hút thuốc lá sẽ phạm pháp, tuy nhiên cần sa lại được sử dụng ở đất nước này. Điều này từng khiến cảnh sát lúng túng khi xử phạt một người đàn ông trộn lẫn hai chất vào cùng một điếu thuốc và hút. Năm 1324, Hoàng gia Anh quy định nếu một con cá voi chết trên bờ biển nước này, phần đầu con cá sẽ thuộc về nhà vua còn phần đuôi thuộc về nữ hoàng. Chính phủ Anh cấm mọi người chết trong tòa nhà Quốc hội vì nó thuộc cung điện Hoàng gia. Nếu ai đó không may tử nạn ở đây, họ sẽ hưởng một lễ tang cấp nhà nước. Vì vậy, nếu bạn có dấu hiệu nhỏ về sức khỏe, họ sẽ nhanh chóng đưa bạn ra khỏi tòa nhà. Ở Phần Lan, cảnh sát tính tiền phạt những người vi phạm luật giao thông theo phần trăm mức thu nhập gần nhất của người vi phạm. Một giám đốc của công ty Nokia tại Phần Lan đã phải chịu án phạt đắt nhất với 12.500.000 USD vì phóng xe quá tốc độ cho phép, số tiền cao nhất trong lịch sử. Ả Rập Saudi đã cấm việc nhập khẩu và buôn bán mặt nạ Guy Fawkes xuất hiện trong bộ phim "V for Vendetta". Đây là một trong nhiều luật cấm kỳ lạ mà không phải du khách nào cũng biết. Saint Lucia cấm sử dụng chổi cạo râu được sản xuất ở Nhật Bản do vụ tai tiếng liên quan đến virus bệnh than vào đầu thế kỷ 20. Ả-rập Saudi tin rằng ngày lễ Valentine sẽ ảnh hưởng tới niềm tin tôn giáo đạo Hồi của người dân nên đã ban hành lệnh cấm ngày Lễ Tình nhân. Nga cấm người dân mặc trang phục theo phong cách Emo. Theo chính phủ Nga, thời trang Emo đi kèm văn hóa Emo dễ khiến các bạn trẻ bị kích động dẫn đến những hành vi không làm chủ được bản thân. Hawaii đã đưa ra các lệnh cấm khác nhau liên quan đến hóa chất trong kem chống nắng. Những hóa chất này được cho là một trong những yếu tố góp phần phá hủy các rạn san hô. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới

