Bí mật về linh dương Eland to lớn nhất còn tồn tại trên thế giới

Linh dương Eland xuất hiện nhiều trong văn hóa dân gian của nhiều bộ lạc châu Phi, đặc biệt là người San ở miền nam châu Phi, những người thường xuyên đưa các bức tranh về động vật vào tác phẩm nghệ thuật trên đá của họ. Có một số huyền thoại liên quan đến linh dương, chúng thường tượng trưng cho sự may mắn, tự do, lòng dũng cảm và sự hy sinh. Chúng cũng liên quan chặt chẽ với Mặt Trời, có lẽ do màu sắc nhạt của chúng, và đôi khi được nuôi trong các trang trại để lấy sữa và thịt