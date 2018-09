Bí ẩn rùng rợn về "vùng đất cấm" khét tiếng Trung Quốc

Thung lũng Tre Đen nằm cách núi Nga Mi khoảng 100 km về phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên. Với diện tích 180 km2, Thung Lũng Tre Đen là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Thung Lũng Tre Đen được xem là vùng đất cấm nổi tiếng Trung Quốc, thậm chí còn được gọi là "Bermuda của Trung Quốc". Sở dĩ người ta gọi Thung Lũng Tre Đen như vậy là vì nhiều sự việc kỳ lạ và bí ẩn xảy ra tại nơi này như la bàn không hoạt động, sương mù dày đặc, hàng loạt vụ mất tích kỳ bí... Cụ thể, Thung lũng Tre Đen từng là nơi sinh sống của người Yi thời xưa. Người Yi lưu truyền những câu chuyện và truyền thuyết đáng sợ về vùng đất cấm khét tiếng này. Theo người Yi, Thung lũng Tre Đen là vùng đất linh thiêng. Nếu như người ngoài cố tình tìm cách xâm nhập sẽ bị linh hồn tổ tiên của người Yi trừng phạt. Kỳ lạ và bí ẩn là những vụ mất tích không để lại bất cứ dấu vết nào tại Shimengua (có nghía là Cổng Đá) nằm trong Thung lũng Tre Đen. Sự việc nổi tiếng xảy ra tại vùng đất kỳ bí này là vào năm 1949. Khi ấy, 30 binh sĩ Trung Quốc đi vào Thung lũng Tre Đen và biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết điều gì đã xảy đến với họ. Đến tháng 6/1955, 3 trinh sát thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng đi vào Thung lũng Tre Đen. Khi ấy, chỉ có một binh sĩ quay trở ra trong khi 2 người còn lại mất tích. Ban đầu, người binh sĩ may mắn sống sót không thể nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong Thung lũng Tre Đen. Tuy nhiên, về sau, người lính này nhớ ra và kể rằng khi vào Thung lũng Tre Đen, 3 người lính lúc nào cũng đi sát nhau. Không hiểu tại sao người lính sống sót trở ra ngoài lại cảm thấy chóng mặt và không thấy hai người đồng đội. Sau đó, người này cố bắt kịp 2 đồng đội nhưng không thể và đột nhiên bất tỉnh. Trong những năm tiếp theo, hơn 100 người mất tích bí ẩn khi tiến vào Thung lũng Tre Đen. Trước những sự việc kỳ lạ trên, một số chuyên gia, nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu. Theo đó, các chuyên gia phát hiện bí mật khó tin là Tam giác Bermuda bí ẩn, Kim tự tháp Ai Cập và Thung lũng Tre Đen ở Trung Quốc đều ở cùng vĩ độ “chết chóc”. Do vậy, một số người đưa ra giả thuyết tồn tại một cánh cổng không gian ở Thung lũng Tre Đen dẫn con người tới thế giới khác. Do vậy, họ mất tích bí ẩn không để lại dấu vết nào. Đây chỉ là giả thuyết và cho đến nay, những vụ mất tích này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Mời độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

Thung lũng Tre Đen nằm cách núi Nga Mi khoảng 100 km về phía Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên. Với diện tích 180 km2, Thung Lũng Tre Đen là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Thung Lũng Tre Đen được xem là vùng đất cấm nổi tiếng Trung Quốc, thậm chí còn được gọi là "Bermuda của Trung Quốc". Sở dĩ người ta gọi Thung Lũng Tre Đen như vậy là vì nhiều sự việc kỳ lạ và bí ẩn xảy ra tại nơi này như la bàn không hoạt động, sương mù dày đặc, hàng loạt vụ mất tích kỳ bí... Cụ thể, Thung lũng Tre Đen từng là nơi sinh sống của người Yi thời xưa. Người Yi lưu truyền những câu chuyện và truyền thuyết đáng sợ về vùng đất cấm khét tiếng này. Theo người Yi, Thung lũng Tre Đen là vùng đất linh thiêng. Nếu như người ngoài cố tình tìm cách xâm nhập sẽ bị linh hồn tổ tiên của người Yi trừng phạt. Kỳ lạ và bí ẩn là những vụ mất tích không để lại bất cứ dấu vết nào tại Shimengua (có nghía là Cổng Đá) nằm trong Thung lũng Tre Đen. Sự việc nổi tiếng xảy ra tại vùng đất kỳ bí này là vào năm 1949. Khi ấy, 30 binh sĩ Trung Quốc đi vào Thung lũng Tre Đen và biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết điều gì đã xảy đến với họ. Đến tháng 6/1955, 3 trinh sát thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng đi vào Thung lũng Tre Đen. Khi ấy, chỉ có một binh sĩ quay trở ra trong khi 2 người còn lại mất tích. Ban đầu, người binh sĩ may mắn sống sót không thể nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong Thung lũng Tre Đen. Tuy nhiên, về sau, người lính này nhớ ra và kể rằng khi vào Thung lũng Tre Đen, 3 người lính lúc nào cũng đi sát nhau. Không hiểu tại sao người lính sống sót trở ra ngoài lại cảm thấy chóng mặt và không thấy hai người đồng đội. Sau đó, người này cố bắt kịp 2 đồng đội nhưng không thể và đột nhiên bất tỉnh. Trong những năm tiếp theo, hơn 100 người mất tích bí ẩn khi tiến vào Thung lũng Tre Đen. Trước những sự việc kỳ lạ trên, một số chuyên gia, nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu. Theo đó, các chuyên gia phát hiện bí mật khó tin là Tam giác Bermuda bí ẩn, Kim tự tháp Ai Cập và Thung lũng Tre Đen ở Trung Quốc đều ở cùng vĩ độ “chết chóc”. Do vậy, một số người đưa ra giả thuyết tồn tại một cánh cổng không gian ở Thung lũng Tre Đen dẫn con người tới thế giới khác. Do vậy, họ mất tích bí ẩn không để lại dấu vết nào. Đây chỉ là giả thuyết và cho đến nay, những vụ mất tích này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Mời độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)