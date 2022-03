Bí ẩn khó giải nhà tiên tri Vanga đổi giọng nam mỗi khi dự đoán

Nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới Baba Vanga sinh ngày 31/1/1911 tại Strumica nhưng sinh sống ở nhiều quốc gia khác nhau. Đầu tiên bà sống ở đế quốc Ottoman, sau đó chuyển tới vương quốc Bulgaria, Nam Tư và cuối cùng là cộng hòa Madedonia. Do khi sinh ra là một đứa trẻ thiếu tháng nên sức khỏe của Vanga vô cùng yếu ớt. Theo phong tục địa phương lúc bấy giờ, bà chưa được đặt tên. Chỉ đến khi có một người lạ đến nhà, thấy bà yếu ớt nên đã cho uống một loại nước nhớt màu đục. Khoảng một tuần sau thì Vanga bắt đầu khỏe mạnh hơn rất nhiều. Chính vì điều kỳ lạ đó nên bà được đặt tên là Vangelia (theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là Người mang đến vui vẻ), sau này mọi người gọi lái đi thành Vanga. Năm 12 tuổi, cuộc đời Vanga chính thức bước sang một trang mới sau khi bà bị một cơn bão cát cuốn bay về phía cánh đồng. Sau một thời gian dài tìm kiếm, người ta thấy bà hoảng loạn với hai hốc mắt đầy cát, đau đớn không thể mở ra được. Dù sau đó có được chữa trị nhưng cũng không có kết quả. Từ đó Vanga sống chung với bóng tối. Sau này, khi khả năng tiên tri của bà trở nên nổi tiếng, suy ngẫm lại, nhiều người cho rằng chính cơn bão đó đã giúp bà có khả năng nhìn thấu tương lai. Lời tiên tri đầu tiên của Vanga là vào năm 16 tuổi, khi đàn cừu của cha bà bỗng dưng bị mất một con. Lúc đó, cô bé Vanga đã miêu tả chính xác địa điểm nơi con cừu bị kẻ trộm bắt giữ. Từ sau đó, Vanga liên tục mơ thấy những nhân vật kỳ quái tới gặp và trao cho bà sứ mệnh cao cả. Người ta cho rằng, khả năng tiên tri của bà là do nhận được thông tin từ chính những nhân vật kỳ lạ mà người thường không bao giờ thấy được. Vanga có thể giao tiếp với họ nhưng không thể biết được nguồn gốc của họ. Thực tế chứng minh, phần lớn lời tiên tri của bà Vanga đã trở thành sự thật. Chính vì vậy, công chúng vô cùng tò mò về cuộc đời nhà tiên tri mù này. Căn cứ vào một số tài liệu tìm được, một số người từng chứng kiến xảy ra sự việc kỳ lạ khi bà Vanga tiên tri về tương lai. Khi tiên tri, bà Vanga giống như bị thôi miên. Khi ấy, bà sẽ "nhìn thấu" được các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai, các hình ảnh đó hiện ra trước mắt. Chỉ một mình bà nhìn thấy chúng. Lúc này, bà Vanga sẽ nói bằng một giọng hoàn toàn khác so với lúc bình thường. Một vài người cho hay, giọng nói lúc ấy của bà nghe rất giống giọng của nam giới. Những chi tiết kỳ lạ liên quan đến bà Vanga và khả năng tiên tri khiến công chúng vừa tò mò vừa không biết tính thật - giả như thế nào. Do không tìm được những bằng chứng xác thực nên việc giải mã bí ẩn này gặp nhiều khó khăn. Không ai có thể khẳng định chắc chắn bà Vanga thực sự thay đổi giọng nói từ phụ nữ sang đàn ông. Vì vậy, đến nay, đây vẫn là một bí ẩn lớn. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

