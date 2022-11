Bất ngờ Tổng thống nắm quyền ngắn nhất thế giới, tại vị 45 phút

Ông Pedro Lascuráin từng là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Francisco I. Madero. Một vị tướng tên là Victoriano Huerta muốn thu phục và sử dụng Lascuráin để phát động một cuộc đảo chính, vì ông ta biết rằng nếu đương kim Tổng thống Madero lúc bấy giờ bị phế truất, thì ông Lascuráin sẽ có cơ hội kế vị dựa theo quy định của Hiến Pháp. Sau khi lật đổ nhà độc tài Porfirio Díaz, ông Madero, một chính trị gia theo chủ nghĩa cải cách đã trở thành tân tổng thống Mexico vào năm 1911. Nhưng tướng Huerta, người từng hậu thuẫn ông Madero để trấn áp các phiến quân nổi loạn, đã thay đổi quan điểm của mình, ông ta ngầm thông đồng với nhóm còn lại của Porfirio Diaz để tổ chức một cuộc chính biến vào năm 1913 và lật đổ quyền cai trị của Tổng thống Madero. Với tư cách là đại diện của tướng Huerta, ông Lascuráin đã thuyết phục cả Tổng thống đương nhiệm Madero và phó tổng thống từ chức để đổi lấy việc trốn thoát an toàn bằng thuyền, trước khi giao lại hồ sơ từ chức cho tướng Huerta. Tuy nhiên, sau khi hai người ký vào hồ sơ, Lascuráin đã không giữ lời hứa trước đó của mình, ông lập tức bàn giao các tài liệu từ chức cho tướng Huerta khiến cựu Tổng thống Madero gặp nguy hiểm. Vài ngày sau, cả ông Madero và phó tổng thống đều bị ám sát. Cái chết của hai chính trị gia đã dẫn đến sự hỗn loạn trong Cách mạng Mexico và bùng nổ nội chiến. Theo Hiến pháp Mexico khi đó, nếu tổng thống đột ngột qua đời, người kế nhiệm tổng thống lần lượt sẽ là Phó Tổng thống, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sau khi ông Madero và Phó Tổng thống từ chức, tướng Huerta cũng đã buộc Bộ trưởng Tư pháp từ chức, do đó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pedro Lascuráin nghiễm nhiên trở thành người kế nhiệm. Ông Lascuráin kế nhiệm vị trí Tổng thống Mexico vào ngày 19 tháng 2 năm 1913. Tuy nhiên, theo chỉ thị trước đó của tướng Huerta, sau khi ông Lascuráin nhậm chức, tân Tổng thống phải bổ nhiệm Huerta làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, biến viên tướng tham vọng này trở thành người kế nhiệm tổng thống hợp pháp. Tiếp đó, ông Lascuráin buộc phải từ chức ngay lập tức và trao quyền tổng thống cho tướng Huerta. Ông Pedro Lascuráin giữ chức Tổng thống trong 45 phút, chưa đầy một giờ. Cho đến nay, ông được xem là tổng thống có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử. Vào ngày 19 tháng 2 năm 1913, Mexico có đến ba tổng thống trong một ngày, đây cũng là một kỷ lục có một không hai. Về phần Tổng thống có thời gian đương nhiệm ngắn ngủi nhất trong lịch sử, ông Lascurain sau này trở thành giám đốc của trường luật Escuela Libre de Derecho suốt 16 năm. Ông qua đời ở tuổi 96 và trở thành Tổng thống Mexico sống lâu nhất tính đến thời điểm đó. Mặc dù diễn ra chóng vánh nhưng nhiệm kỳ tổng thống của ông Pedro Lascurain là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử của Mexico, đồng thời đã đặt ra tiến trình cho đất nước này trong nhiều năm sau. Dù vậy, các nhà sử học cho hay nhiệm kỳ chóng vánh của ông Pedro Lascurain, được cho là nhiệm kỳ tổng thống ngắn nhất trong, là một âm mưu có chủ đích. Biết Ngoại trưởng Lascurain sẽ là người kế nhiệm nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra với Tổng thống Madero, Tướng Victoriano Huerta đã quyết định lợi dụng ông Lascurain để thuyết phục ông Madero chịu từ chức. Trong khi đó, nhiều người cũng cho rằng ông Lascurain không thực sự quan tâm đến sự an nguy của ông Madero mà vì tham vọng leo cao hơn nữa. >>>Xem thêm video: Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush qua đời (Nguồn: THDT).

