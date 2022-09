Bộ não của Tổng thống Kennedy biến mất bí ẩn, nước Mỹ hoang mang

Vụ ám sát Tổng thống John Kennedy (hay còn gọi là “sự kiện JFK”) sẽ luôn là một bí ẩn, và là sự kiện mãi được nhắc đến chừng nào những ẩn số xung quanh nó chưa được giải mã. John Kennedy là Tổng thống thứ 35 của Mỹ. Dù có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, nhưng ông vẫn được xem là một trong những Tổng thống vĩ đại trong lịch sử Mỹ với nhiều hành động quyết liệt, táo bạo đem lại lợi ích cho quốc gia và thế giới. Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 12/11/1963, Tổng thống John Kennedy đang đi trên một đoàn xe mui trần di chuyển từ sân bay qua quảng trường Dealy Plaza, cùng Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy, Thống đốc bang Texas John Conally và phu nhân của ông. Lee Harvey Oswald - từng là một quân nhân Thủy quân Lục chiến, nay lại là nhân viên thư viện Dealey Plaza, đã chờ sẵn trên tầng 6 của kho sách với khẩu súng trường Mannlicher-Carcano, cỡ nòng 6,5 ly do Italy sản xuất. Khi đoàn xe của Tổng thống bắt đầu đi vào tầm bắn, Oswald bằng kinh nghiệm của mình đã nhanh chóng nổ súng. Trong ba viên đạn được bắn ra, có hai viên nhắm trúng Kennedy với một viên trúng ở cổ và viên còn lại găm vào đầu. Viên thứ ba đã bay trúng Thống đốc bang Texas Connally khiến ông bị thương nặng. Hơn nửa thế kỷ sau, nhiều người ở Mỹ vẫn tự hỏi ai thực sự đứng sau vụ ám sát John F. Kennedy. Nhưng những người khác còn có một câu hỏi hoàn toàn khác: Điều gì đã xảy ra với bộ não của JFK? Mặc dù thi thể của vị Tổng thống Mỹ thứ 35 được an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nhưng bộ não của ông đã mất tích từ năm 1966. Những người theo thuyết âm mưu cho rằng não của JFK nắm giữ sự thật về cái chết của ông. Về mặt chính thức, khám nghiệm tử thi cho thấy Tổng thống đã bị bắn hai phát từ “phía trên và phía sau”. Điều này phù hợp với kết luận rằng Lee Harvey Oswald đã bắn chết Tổng thống từ tầng 6 của Kho lưu ký Sách Texas. Tuy nhiên, một thuyết âm mưu cho rằng bộ não của Kennedy chỉ ra điều ngược lại - rằng Tổng thống đã bị bắn từ phía trước, do đó củng cố cho thuyết "gò cỏ" (có một sát thủ thứ hai, ngoài Lee Harvey Oswald, nấp ở gò cỏ). Trên thực tế, đó là kết luận của các bác sĩ tại Bệnh viện Parkland ở Dallas. Theo những người tin tưởng vào thuyết này, đó là lý do tại sao bộ não của JFK bị đánh cắp. Nhưng tác giả Swanson lại có một ý tưởng khác. Mặc dù đồng ý rằng bộ não có khả năng đã bị đánh cắp, nhưng ông cho rằng người đánh cắp nó không phải ai khác ngoài Robert F. Kennedy, em trai của JFK. “Kết luận của tôi là Robert Kennedy đã lấy đi bộ não của anh trai mình", Swanson viết trong cuốn sách của mình. “Không phải để che giấu bằng chứng về một âm mưu mà có lẽ để che giấu bằng chứng về mức độ thực sự tình trạng bệnh tật của Tổng thống Kennedy, hoặc có lẽ để che giấu bằng chứng về số lượng thuốc mà Tổng thống Kennedy đang dùng”. Quả thật, Tổng thống Kennedy có rất nhiều vấn đề về sức khỏe mà ông giấu công chúng. Ông cũng đã dùng nhiều loại thuốc, bao gồm thuốc giảm đau, thuốc chống lo âu, chất kích thích, thuốc ngủ và hormone vì tình trạng suy giảm chức năng tuyến thượng thận nguy hiểm của mình. Câu chuyện về bộ não của vị Tổng thống này dường như cũng bí ẩn như nhiều khía cạnh về vụ ám sát ông. Nó đã bị đánh cắp? Thất lạc? Đã bị thay thế? Đó là những giả thuyết đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Mời các bạn xem video: Singapore có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT

