Bật mí các ứng viên hàng đầu kế nhiệm Thủ tướng May

(Kiến Thức) - Sau khi Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ từ chức vào ngày 7/6, một số ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này được giới chuyên gia đánh giá cao như cựu Ngoại trưởng Boris Johnson hay cựu Bộ trưởng Dominic Raab...

Vào ngày 24/5 vừa qua, Thủ tướng Anh Theresa May bất ngờ thông báo sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ vào ngày 7/6 tới. Thủ tướng May sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng Anh cho tới khi tiến trình bầu lãnh đạo mới được hoàn tất.



Trong thông báo trên, Thủ tướng May cho biết nước Anh cần một Thủ tướng mới để dẫn dắt tiến trình Brexit (Anh rời khỏi khối Liên minh châu Âu – EU). Bà cũng thể hiện sự tiếc nuối khi không thể đạt được thỏa thuận Brexit trong thời gian giữ chức Thủ tướng Anh.

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo sẽ từ chức vào ngày 7/6.

Theo Reuters, cuộc bầu chọn Thủ tướng mới của Anh có thể kéo dài tới 6 tuần, bắt đầu từ ngày 10/6 tới đây. Một số ứng viên tiềm năng cho chức Thủ tướng Anh đã lộ diện. Mỗi ứng viên tham gia cuộc bầu chọn trở thành tân Thủ tướng Anh sẽ cần được 2 thành viên quốc hội đề cử. Nếu chỉ có một ứng viên cho vị trí của bà May đang giữ thì người này sẽ tự động trở thành Thủ tướng mới của nước Anh. Trong trường hợp có hơn hai ứng viên cho cuộc bầu chọn Thủ tướng Anh, các nghị sĩ sẽ phải bỏ phiếu để chọn ra hai gương mặt tiêu biểu nhất. Cuối cùng, 120.000 thành viên đảng Bảo thủ sẽ chọn ra người kế nhiệm Thủ tướng May.

Ông Boris Johnson được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức tân Thủ tướng Anh.

Hiện nhiều ứng viên kế nhiệm Thủ tướng Anh đã lộ diện. Trong số này, ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tân Thủ tướng Anh sau khi bà May từ chức là cựu Ngoại trưởng Boris Johnson. Ông Johnson là người ủng hộ mạnh mẽ Brexit và là một trong những nhà lãnh đạo đi đầu trong chiến dịch vận động Anh rời Liên minh châu Âu (EU). Từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Thủ tướng May, ông Johnson từ chức do bất đồng quan điểm với kế hoạch Brexit của nữ Thủ tướng Anh. Ông được giới phân tích Anh đánh giá có trên 30% khả năng sẽ là tân Thủ tướng Anh.

Video: Thủ tướng Anh Theresa May từ chức: Đồng bảng Anh và Brexit bị ảnh hưởng ra sao? (nguồn: VTV24). Một ứng viên khác cho chức Thủ tướng Anh được dư luận chú ý là cựu Bộ trưởng Brexit Dominic Raab. Vị bộ trưởng này tuyên bố từ chức vào tháng 11/2018 vì bất bình trước dự thảo thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Ông Raab được dự đoán có 14% cơ hội trở thành người kế nhiệm Thủ tướng May.

Cựu lãnh đạo Hạ viện Andrea Leadsom cũng được đánh giá cao trong cuộc đua trở thành tân Thủ tướng Anh. Bà từng tham gia chạy đua cho vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ năm 2016 khi Thủ tướng David Cameron từ chức sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit. Tuy nhiên, về sau bà bất ngờ rút khỏi cuộc đua.

Ngoài những gương mặt trên, nhiều chính khách khác trong chính giới Anh cũng bước vào cuộc đua trở thành người kế nhiệm Thủ tướng May. Dù cuối cùng ứng viên nào trở thành tân Thủ tướng Anh thì được giới chuyên gia đánh giá là sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn về vấn đề Brexit đang rơi vào thế bế tắc.