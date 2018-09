Bí mật những điếu xì gà kỳ lạ của Thủ tướng Anh Winston Churchill

Thủ tướng Anh Winston Churchill thường xuất hiện với một điếu xì gà trên tay hoặc trên miệng. Đây là thói quen của nhà lãnh đạo Anh nổi tiếng trong Chiến tranh thế giới 2. Theo Thủ tướng Churchill, những điếu xì gà giúp ông giải tỏa những căng thẳng, giữ ổn định và cân bằng tâm lý khi giải quyết những vấn đề phức tạp. Biết được sở thích của Thủ tướng Churchill, không ít quan chức, lãnh đạo trong và ngoài nước tặng cho ông những hộp xì gà quý giá. Tuy nhiên, trước khi đến tay Thủ tướng Churchill, những hộp xì gà đều được Tổng cục An ninh (MI-5) kiểm tra vì lo sợ chúng có thể chứa xyanua hay những chất độc nguy hiểm khác. Thậm chí, quan chức MI-5 lo ngại những điếu xì gà còn có thể chứa "những chất nổ nhỏ" bên trong và sẽ phát nổ khi Thủ tướng Churchill châm lửa hút. Những tài liệu mới công bố hé lộ để đảm bảo an toàn tính mạng cho Thủ tướng Churchill, nhân viên MI-5 đã đem chúng đi xét nghiệm. Do xì gà bóc ra để kiểm tra thì không thể sử dụng được nên các chuyên gia, nhà khoa học Anh phải lấy ngẫu nhiên một số điếu xì gà trong từng hộp để đem đi xét nghiệm. Kế đến, các chuyên gia sẽ thử nghiệm xì gà trên chuột để phát hiện xem có chất độc hay không. Quá trình này được các nhà khoa học, chuyên gia về chất độc tiến hành kiểm tra, xét nghiệm hết sức thận trọng và nghiêm ngặt nhằm tránh xảy ra sai sót. Các chuyên gia an ninh của Anh làm như vậy vì quan ngại Đức quốc xã và kẻ thù có thể lợi dụng thói quen hút xì gà của Thủ tướng Churchill để hạ độc nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ Anh. Mời độc giả xem video: Phút hiếm hoi Thủ tướng Anh Theresa May nhảy như học sinh cấp 3 (nguồn: Vietnamnet)

Thủ tướng Anh Winston Churchill thường xuất hiện với một điếu xì gà trên tay hoặc trên miệng. Đây là thói quen của nhà lãnh đạo Anh nổi tiếng trong Chiến tranh thế giới 2. Theo Thủ tướng Churchill, những điếu xì gà giúp ông giải tỏa những căng thẳng, giữ ổn định và cân bằng tâm lý khi giải quyết những vấn đề phức tạp. Biết được sở thích của Thủ tướng Churchill, không ít quan chức, lãnh đạo trong và ngoài nước tặng cho ông những hộp xì gà quý giá. Tuy nhiên, trước khi đến tay Thủ tướng Churchill, những hộp xì gà đều được Tổng cục An ninh (MI-5) kiểm tra vì lo sợ chúng có thể chứa xyanua hay những chất độc nguy hiểm khác. Thậm chí, quan chức MI-5 lo ngại những điếu xì gà còn có thể chứa "những chất nổ nhỏ" bên trong và sẽ phát nổ khi Thủ tướng Churchill châm lửa hút. Những tài liệu mới công bố hé lộ để đảm bảo an toàn tính mạng cho Thủ tướng Churchill, nhân viên MI-5 đã đem chúng đi xét nghiệm. Do xì gà bóc ra để kiểm tra thì không thể sử dụng được nên các chuyên gia, nhà khoa học Anh phải lấy ngẫu nhiên một số điếu xì gà trong từng hộp để đem đi xét nghiệm. Kế đến, các chuyên gia sẽ thử nghiệm xì gà trên chuột để phát hiện xem có chất độc hay không. Quá trình này được các nhà khoa học, chuyên gia về chất độc tiến hành kiểm tra, xét nghiệm hết sức thận trọng và nghiêm ngặt nhằm tránh xảy ra sai sót. Các chuyên gia an ninh của Anh làm như vậy vì quan ngại Đức quốc xã và kẻ thù có thể lợi dụng thói quen hút xì gà của Thủ tướng Churchill để hạ độc nhà lãnh đạo cấp cao của chính phủ Anh. Mời độc giả xem video: Phút hiếm hoi Thủ tướng Anh Theresa May nhảy như học sinh cấp 3 (nguồn: Vietnamnet)