Báo động ba con giáp kết hôn năm 2019 ắt tan đàn xẻ nghé

Tuổi Sửu: Năm 2019, dù không tương xung tương khắc với niên chi nhưng cung mệnh người tuổi Sửu lại xuất hiện rất nhiều hung tinh. Trong đó đặc biệt nhất là hung tinh “Địa Tang” và “Phi Liêm”. Hai hung tinh trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm của người tuổi Sửu và người yêu thương của con giáp này. Chuyện tình cảm sẽ gặp nhiều trở ngại, khúc mắc, việc tranh cãi, mâu thuẫn sẽ xảy ra liên miên. Nếu người tuổi Sửu có kết hôn đi chăng nữa, nhẹ thì cũng sứt mẻ tình cảm gây tổn thương cho nhau, nặng thì dẫn đến chia tay, ly hôn. Hơn nữa, người tuổi Sửu vốn không phải là con giáp giỏi trong việc xử lý việc hôn nhân gia đình nên lời khuyên tốt nhất cho con giáp này trong năm 2019 là nên sống độc thân. Tuổi Tỵ: Do tương xung với niên chi Kỷ Hợi nên vận thế của người tuổi Tỵ bị ảnh hưởng nhiều bởi Thái Tuế. Các mối quan hệ trong công việc trở nên phức tạp, rất dễ phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi với người xung quanh. Tâm trạng không vui trong công việc cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm cá nhân. Đồng thời, do có hung tinh xuất hiện nên chuyện tình cảm cũng sẽ gặp nhiều sóng gió, nếu không cẩn thận sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện phá hoại tình cảm. Năm nay cơ bản không đủ điều kiện để tiến tới hôn nhân. Tuổi Dậu: Năm 2019, người tuổi Dậu không có đào hoa tinh nhập mệnh, nên chuyện tình cảm không khởi sắc và rất dễ xảy ra xung đột, mâu thuẫn với nửa kia. Ngoài ra do có hung tinh “Phá Toái” áp chế nên chuyện tình cảm cũng nhiều biến động, không thuận lợi suôn sẻ. Con giáp này cần chú ý đến lời nói và hành động của mình tránh làm tổn thương nửa kia, đồng thời cũng nên dành nhiều thời gian cho nửa kia. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

