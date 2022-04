Bằng chứng thuyết phục về người ngoài hành tinh cổ xưa nhất thế giới

Những bức tranh trên vách đá sa thạch kỳ dị này có thể được tìm thấy khắp các hẻm núi tại Sego (bang Utah, Mỹ). Theo các nhà khảo cổ, những hình ảnh của người ngoài hành tinh này đã được người Mỹ bản địa thời cổ đại khắc từ 8.000 năm trước. Những bức vẽ lớn bằng mực đỏ thể hiện hình người kỳ lạ với phần đầu dạng bóng đèn và hốc mắt to, sâu hoắm, đôi tai thõng xuống, các cặp sừng dài và cả những sợi “ăng-ten” dựng đứng nổi bần bật trên đỉnh đầu. Những sinh vật kỳ quái này không có tay chân mà “thuôn đuồn đuột” từ đầu đến chân theo trục thẳng đứng. Một số còn có những con rắn lổm ngổm vây quanh rất rùng rợn. Có niên đại từ 10.000 TCN, có một vài hình vẽ kỳ lạ trong hang động thung lũng Val Camonica, ở Ý. Nó dường như mô tả hai sinh vật trong bộ đồ bảo vệ đang cầm trên tay các vật dụng kỳ lạ. Chú ý đến vật thể giống vầng hào quang xung quang đầu của họ, trông khá giống với mũ của phi hành gia. Trong quần thể hang động Niaux ở Pháp có một bức vẽ giống y hệt tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh như thường được thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Điều kỳ lạ là bức họa hang động này được vẽ trong khoảng 13.000 đến 10.000 năm TCN, tức vào thời kỳ đồ đá cũ. Được tìm thấy ở vùng sa mạc rộng lớn tại cao nguyên Tassili (Đông Nam Algeria), những hình ảnh trong các hang động này có niên đại từ 8.000 - 10.000 năm trước Công Nguyên. Chúng cũng là những bức vẽ lộ thiên cổ xưa nhất ở châu Phi và là những bức vẽ tiền sử lớn nhất trên Trái Đất. Đối tượng được các thổ dân họa lại là những người kỳ quái với phần đầu tròn và cơ thể không có hình dáng cụ thể, trôi nổi lềnh bềnh trong không gian, mặc những trang phục dị thường và đội những chiếc nón hệt như của các phi hành gia thời nay. Có thể trông thấy một số vật thể hình đĩa bay trong các bức họa hang động có niên đại từ 27.000 TCN ở Itolo, Tanzania, Châu Phi. Các bức họa trong hang Pech Merle gần Le Cabrerets ở Pháp miêu tả một đồng ruộng trên đó có nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có một sinh vật kỳ lạ giống người, với tứ chi nhưng lại có đuôi. Loài sinh vật này nhiều khả năng là thật bởi chúng ta có thể xác định rõ tất cả các loài động vật khác được vẽ trong tranh. Những hình ảnh rợn tóc gáy này có tên gọi là Wondjima, do những bộ tộc bản địa châu Úc vẽ thành các bảng vẽ khổng lồ trên vách các hang động vùng Kimberly, khoảng 3.800 năm trước. Chú ý đặc điểm nổi trội tương đồng của những loài sinh vật này: mắt to, vầng hào quang quanh đầu. Hầu hết có phần đầu tròn giống bóng đèn. Đây là những bức họa có niên đại 10.000 năm tuổi miêu tả các sinh vật giống người nhưng không có môi hay mũi, với đặc điểm đặc thù là cặp mắt to và lồi tại Chhattisgarh, Ấn Độ.Bức vẽ người ngoài hành tinh được phát hiện ở tỉnh Bastar, bang Chhattisgarh, miền trung Ấn Độ. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

