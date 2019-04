Bằng chứng giật mình hiện tượng "từ cõi chết trở về"

Vào đầu năm 2015, dư luận thế giới xôn xao khi giới truyền thông đưa tin rầm rộ về việc Justin Smith từ cõi chết trở về một cách thần kỳ và bí ẩn. Sự việc xảy ra vào một buổi tối mùa đông lạnh giá, Justin đi bộ từ quán bar về nhà ở Tresckov, Pennsylvania, Mỹ. Trên đường trở về nhà, Justin bị ngất và bất tỉnh. Theo đó, anh nằm trong tuyết lạnh -5 độ C suốt đêm. Sáng hôm sau, cha của Justin (trái ảnh) là Don Smith (phải ảnh) tìm thấy con trai nằm trong tuyết lạnh trên đường nên đã vội vã gọi xe cứu thương. Khi cảnh sát và nhân viên y tế đến hiện trường, toàn thân Justin lạnh cóng. Mọi người cho rằng Justin đã chết cóng. Thậm chí, ngay cả ông Don cũng gọi điện cho vợ và thông báo rằng con trai đã chết. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra khi Justin được đưa tới bệnh viện Lehigh Valley. Tại đây, bác sĩ Gerald Coleman cho rằng có thể Justin vẫn còn sống. Do vậy, ông và các y bác sĩ đã thực hiện CPR đối với bệnh nhân đặc biệt này dù khi ấy Justin không còn mạch và không đo được huyết áp. Sau khi thực hiện những thủ thuật cấp cứu trên, bác sĩ nhận thấy Justin đã có dấu hiệu sống trở lại. Justin tỉnh dậy sau 15 ngày hôn mê. Do bị lạnh cóng ngoài trời tuyết suốt một thời gian dài nên bác sĩ đã phải cắt hết các ngón chân và ngón út ở hai bàn tay của Justin. May mắn là anh không bị tổn thương thần kinh. Việc Justin hồi sinh từ cõi chết khiến gia đình anh cũng như mọi người vô cùng bất ngờ, thậm chí là cảm thấy khó tin. Vì vậy, gần 1 năm sau khi trở về từ cõi chết, Justin bình phục và khỏe mạnh nên đã tổ chức họp báo để cảm ơn bác sĩ Coleman cùng các y bác sĩ bệnh viện Lehigh Valley. Video: Bé trai may mắn thoát chết trước đầu ô tô khi sang đường (nguồn: Zing)

