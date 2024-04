Bà trùm Nguyễn Thị Lịch: Trăn trở của người giữ “hồn” hát Xoan đất Tổ

Phỏng vấn nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch, “bà trùm” hát Xoan duy nhất của tỉnh Phú Thọ trong những ngày sát lễ hội Đền Hùng thật khó, vì lịch biểu diễn của bà dày đặc.



“Tôi hát 3 ca mỗi ngày, hôm nào cũng từ sáng sớm tới 11 giờ đêm mới nghỉ, phục vụ cho cả ngàn du khách. Năm nay lượng du khách đông lịch sử, mệt nhưng thật vinh dự, hạnh phúc. Đêm khuya rồi mà du khách vẫn say mê, muốn nghe tiếp, tôi đành phải hẹn họ tới sáng mai”, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch chia sẻ.

“Bà trùm” hát Xoan duy nhất

Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, bà Nguyễn Thị Lịch cho biết, bà sinh năm 1950 ở làng An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) trong một gia đình 5 đời hát Xoan.

Ông nội và cha bà đều là những nghệ nhân, trùm Xoan nổi tiếng, còn mẹ bà là một cô đào nức tiếng trong vùng. Chú và các cô ruột bà cũng là những nghệ nhân có tiếng của phường Xoan xóm Chùa - An Thái thời kỳ trước cách mạng tháng Tám. Sống trong môi trường gia đình như vậy, từ nhỏ, những câu hát xoan đã thấm dần vào tâm hồn cô bé Nguyễn Thị Lịch, tình yêu trong bà với điệu hát cổ lớn dần.

Từ khi còn rất nhỏ, cô bé Lịch đã được ông nội và cha truyền dạy làn điệu hát Xoan, và đưa đến các cuộc trình diễn hát Xoan trong các lễ hội ở đình làng. Năm 13 tuổi, bà trở thành đào nương trẻ tuổi của làng, thuộc hết 24 làn điệu. Không chỉ là đào Xoan, bà Lịch còn đảm nhiệm cả kép trống và dẫn cách khi trình diễn tại lễ hội đình của các địa phương.

Trong giai đoạn đất nước có chiến tranh, bà Lịch cùng mọi người trong phường Xoan vẫn kiên trì giữ điệu hát xoan của quê hương mình. Phường xoan không còn, nhiều gánh hát giải thể, nhưng những làn điệu xoan vẫn được tập luyện chăm chỉ, có khi chỉ là tranh thủ giờ nghỉ ngơi khi đi làm đồng, hay bên giếng nước, sân đình…

Trong hoàn cảnh thiếu thốn, vất vả, các lễ hội ngừng tổ chức, nhưng với tình yêu, lòng nhiệt huyết của bà Lịch cùng mọi người, mà mạch hát Xoan không bị đứt đoạn cùng với ước mơ ấp ủ gây dựng lại phường xoan.

Đất nước thống nhất, sau năm 1975, khi mới có 25 tuổi, bà Lịch đã thành lập một nhóm hát Xoan gồm 15 người ở nhiều độ tuổi. Là người am hiểu tường tận về hát Xoan, bà Lịch vừa truyền dạy kỹ năng hát dẫn, đánh trống của kép, vừa truyền dạy cả kỹ năng hát múa của đào.

Năm 1998, Câu lạc bộ hát Xoan An Thái - xã Phượng Lâu được thành lập, bà Lịch được bầu là Chủ nhiệm câu lạc bộ. Đây là thời kỳ phát triển mạnh của hát Xoan. Hát xoan không chỉ được trình diễn tại các đình làng mà còn vươn tới hội diễn văn hóa văn nghệ của tỉnh và quốc gia. Người theo học hát Xoan rất đông, nhiều tên tuổi nghệ nhân hát xoan sau này cũng ra đời từ đây.

Với những đóng góp to lớn, năm 2006, bà Nguyễn Thị Lịch được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian.

Năm 2006 được UBND tỉnh Phú Thọ công nhận trở lại tên phường là Phường Xoan An Thái, bà Lịch được bầu là Trùm phường, trở thành nữ trùm Xoan duy nhất của tỉnh Phú Thọ. Vậy là, bà đã thực hiện được ước mơ ấp ủ của mình với hát Xoan.

Năm 2021, nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch là một trong những cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Niềm hạnh phúc khi được hát xoan ở lễ hội Đền Hùng

Kể về lịch sử của hát Xoan, “bà trùm” Nguyễn Thị Lịch cho hay, hát xoan có từ thời vua Hùng dựng nước. Câu chuyện được kể lại, khi thắng giặc trở về, vua đưa quân và triều đình di du xuân, đến làng An Thái, xã Phượng Lâu bây giờ, vợ vua bị đau bụng. Bà đau khá lâu không sinh nở được. Có người tâu, trong làng, có người con gái tên là Quế Hoa múa dẻo hát hay. Nhà vua mừng rỡ bèn đón Quế Hoa đến hát.

Các cháu thiếu nhi tìm hiểu về hát Xoan được nghệ nhân Nguyễn Thị Lịch giảng giải cặn kẽ.

Không ngờ, khi Quế Hoa đến, giọng hát trong vắt như chim hót, đôi tay, đôi chân múa dẻo nhịp nhàng như bay như lượn, hát đến đâu vợ vua an thai tới đó. Nhà vua mừng rỡ đón Quế Hoa vào cung và đặt tên cho làng là An Thai. Khi đi đến xã Cao Mại huyện Lâm Thao, vợ vua sinh nở. Hát xoan vốn có tên là hát xuân, nhưng kỵ tên húy con vua lên đọc trại đi là hát Xoan. Làng An Thai sau này đổi thành An Thái.