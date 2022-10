Ảnh Việt Nam xưa vừa lạ vừa hiếm qua ống kính người nước ngoài

1. Émile Gsell: Một trong những nhiếp ảnh gia tiên phong ở Việt Nam được ông Hiệp đề cập đến là Émile Gsell (1838-1879) nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và thương mại đầu tiên ở Sài Gòn. Trong ảnh là chân dung một phụ nữ Bắc Kỳ (Tonkin) do Émile Gsell chụp. Émile Gsell được gửi đến Nam Kỳ vì nghĩa vụ quân sự, nhưng sau đó ông được giải ngũ và được tuyển dụng trong đoàn thám hiểm sông Mê Kông (1866-1868). Sau chuyến đi này, ông mở văn phòng nhiếp ảnh ở Sài Gòn, Gsell Photographie, bán các hình ảnh ở đền Angkor rất thành công. Ảnh Cảng Sài Gòn do Émile Gsell chụp. Sau khi ông mất, các tư liệu ảnh ông để lại được ông O.Wegener dùng, và sau đó là ông Vidal kế thừa. Bức Natives indochinois, hình trên giấy albumen, do Émile Gsell thực hiện năm 1870. Đây là một trong những bức hình cổ xưa nhất về người dân tộc. Đây có lẽ là hình người Stiêng hay Mạ sống chung quanh Sài Gòn hay ở Lâm Đồng (Tây Nguyên). 2. John Thomson (1837-1921) là nhà nhiếp ảnh người Scotland. Ông ghé Nam Kỳ năm 1867. Trong vài tháng ở Sài Gòn ông đã chụp các bức ảnh, nay vẫn còn. Ảnh Sài Gòn năm 1867. Ảnh chụp từ địa điểm bến Nhà Rồng hiện nay, cho thấy cột cờ Thủ Ngữ với những người lính xung quanh. Các bức ảnh John Thomson chụp ở Sài Gòn gồm các ảnh ở cảng Sài Gòn, các ảnh trên đường đi Chợ Lớn, ảnh ở Chợ Lớn, ảnh đường đến Lăng Cha Cả, ảnh lăng và miếu nổi gần Gò Vấp. Ảnh Lăng Cha Cả, 1867, lúc này còn hoang vắng, phía trước là cây xoài to lớn. 3. Aurélien Pestel (1855-1897) là nhà nhiếp ảnh tiên phong tài ba nhất vào cuối thế kỷ XIX ở Sài Gòn. Ban đầu công việc của ông không có liên quan trực tiếp đến nhiếp ảnh, nhưng sau đó ông trở thành nhiếp ảnh chuyên nghiệp khi ở Campuchia, sau đó là Sài Gòn, nơi ông mất năm 1897 ở số 10 đại lộ Charner. Ảnh chụp những đứa bé dùng giỏ để mang hàng ở chợ, bưu thiếp in lại từ ảnh của Aurélien Pestel. Văn phòng studio, số 10 đại lộ Charner, của Aurélien Pestel sau khi ông mất được Négadelle sử dụng, sau đó là Paullussen, cuối cùng là ông Planté. Tất cả đều là nhiếp ảnh gia có tiếng ở Sài Gòn sau này. Ảnh những bà bán trái cây ở gần Chợ Cũ Sài Gòn, bưu thiếp in lại từ ảnh của Aurélien Pestel. 4. George Victor Planté sinh ngày 2/3/1847 ở Pháp và mất ở Sài Gòn năm 1921. Lần đầu khi đến Nam Kỳ vào năm 1867, ông làm ở Sở Quan thuế và Kiểm hoạt. Sau đó vào năm 1893, ông trở thành nhà nhiếp ảnh và biên tập in các bưu ảnh. Ảnh cảnh bên trong Bưu điện Sài Gòn do George Planté thực hiện. 5. Alexandre Francis Decoly có các hình ảnh ở Sài Gòn từ năm 1905 đến 1924. Ông biên tập các bưu ảnh, trú ngụ ở số 10 đại lộ Charner cùng chỗ với nhà nhiếp ảnh Planté. Ảnh bồn nước Sài Gòn do Alexandre Decoly thực hiện, nay là hồ Con Rùa. 7. Poujade de Ladevèze được biết đến qua các hình ảnh Sài Gòn giai đoạn 1908-1922 với bộ sưu tập “Collection Poujade de Ladevèze”. Ảnh câu lạc bộ sĩ quan, nay là trụ sở của UBND quận 1, thuộc bộ sưu tập nêu trên. 8. Ludovic Crespin (1873-?) là nhà nhiếp ảnh có cơ sở tại số 136-138 rue Catinat vào năm 1910 gọi là Photo Studio. Ảnh Sài Gòn đầu thập niên 1920 do Ludovic Crespin thực hiện. Vòng xoay giữa đại lộ Nguyễn Huệ (Charner) và đại lộ Lê Lợi (Bonard). Mời quý độc giả xem video: Ông Nguyễn Tiến Hà chia sẻ về cảm xúc khi được cùng đoàn biểu tình hô vang "Việt Nam độc lập" ngày 17/8 lịch sử. Nguồn: PV báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.

