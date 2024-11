Ảnh hưởng đặc biệt của bà nội tới cuộc đời, sự nghiệp ông Trump

Gánh vác hoạt động kinh doanh của gia đình: Bà Elizabeth kết hôn với ông Friedrich Trump – ông nội của Donald Trump – năm 1902 và ban đầu họ sống tại New York. Khi chồng qua đời đột ngột năm 1918 do dịch cúm Tây Ban Nha, Elizabeth lúc đó nuôi ba con nhỏ và phải một mình gánh vác việc kinh doanh bất động sản mà Friedrich để lại. Ảnh: Findmypast. Đặt nền móng cho đế chế bất động sản Trump: Elizabeth tiếp tục quản lý và mở rộng các khoản đầu tư bất động sản của gia đình. Bà tập trung vào việc mua lại và phát triển nhà cửa, đặt nền móng cho sự nghiệp bất động sản của gia tộc Trump. Chính nhờ sự khéo léo và quyết đoán của bà, khối tài sản gia đình được duy trì và tiếp tục phát triển. Ảnh: Wikipedia. Nuôi dạy Fred Trump - cha của Donald Trump: Elizabeth là người ảnh hưởng sâu sắc đến cách nhìn về kinh doanh và ý chí phấn đấu của con trai bà, Fred Trump. Fred thừa hưởng tinh thần làm việc chăm chỉ từ mẹ mình, và ông đã phát triển đế chế bất động sản gia đình ở một tầm cao mới, mở rộng từ Queens sang các khu vực khác của New York. Ảnh: Wikipedia. Phong cách làm việc quyết đoán: Bà Elizabeth nổi tiếng với sự quyết đoán, độc lập và khả năng quản lý tài sản rất tốt. Những phẩm chất này đã ảnh hưởng đến cách Fred và sau đó là Donald Trump. Donald Trump từng thừa nhận rằng ông đã học được nhiều giá trị cơ bản về tiền bạc và kinh doanh từ bà nội, đặc biệt là ý thức về trách nhiệm và tầm quan trọng của việc xây dựng tài sản. Ảnh: WAMU. Tạo cảm hứng về tầm nhìn trong kinh doanh: Elizabeth khuyến khích các con và cháu trong việc xây dựng và phát triển sự nghiệp. Tinh thần tiên phong và khả năng ứng biến của bà để vượt qua thời kỳ khó khăn cũng đã truyền cảm hứng cho Donald Trump trong việc mở rộng kinh doanh của mình sau này, từ bất động sản sang các lĩnh vực khác. Ảnh: The New York Times. Bài học về sự kiên trì và khả năng vượt qua khó khăn: Cuộc sống của bà Elizabeth là một ví dụ điển hình về sức mạnh và lòng kiên trì. Khi trở thành góa phụ, bà không chỉ giữ cho công việc kinh doanh tồn tại mà còn phát triển nó, một tinh thần mà Donald Trump cũng thừa hưởng. Ảnh: ConversationPrints. Ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo: Phong cách quản lý tài sản của bà Elizabeth – cẩn trọng, quyết đoán và thực tế – cũng phản ánh trong phong cách lãnh đạo của Donald Trump sau này. Ông tiếp nối tinh thần mạnh mẽ của gia đình, không ngại đối mặt với khó khăn và thử thách. Ảnh: Time. Di sản lâu dài: Có thể nói, Elizabeth Christ Trump không chỉ là một người mẹ, người bà, mà còn là một trong những người định hình nên triết lý kinh doanh của gia tộc Trump. Sự thành công và ý chí mạnh mẽ của bà đã để lại một di sản ảnh hưởng đến cả thế hệ sau. Ảnh: . Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

