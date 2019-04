Ăn món này vào đúng mùng 1: Cả tháng tài lộc

Dân gian xưa vẫn truyền tai nhau, ngày đầu tháng sẽ rất có ảnh hưởng đến vận may của cả tháng. Vì vậy, việc chọn món ăn hợp lý cũng sẽ giúp bạn có được may mắn, tài lộc đó nhé!

Những món có màu sắc tươi hồng

Vào những ngày đầu tháng, đặc biệt là sáng mùng 1 Tết người ta chỉ mời nhau những món ăn mà theo quan niệm là mang lại may mắn. Đó có thể là những món mang sắc màu tươi tắn như màu đỏ tượng trưng cho vận đỏ, màu vàng tượng trưng cho của cải đầy nhà hay những món ăn có ‎ý nghĩa may mắn như xôi gấc, canh khổ qua của miền Nam… Trái lại, để tăng thêm ‎ý nghĩa may mắn cho món ăn và ước nguyện “Cầu được ước thấy”, người ta cũng tránh những món ăn “xui” như những món màu đen hay những món theo quan niệm thường gắn với điềm xui như tuyệt đối không ăn mực, thịt chó, xôi đỗ đen vào đầu tháng…

Ảnh minh họa. Nghe thì có vẻ nực cười, tuy nhiên với niềm tin và triết l‎ý‎ của mình người Việt tin rằng “Có kiêng, có lành”, những món ăn may mắn đó đã đem đến sự vững tin hơn để họ có thể đối mặt với mọi vấn đề của cuộc sống.



Giới kinh doanh quan niệm ăn thịt huơu

Ông Trần Tuấn Thanh, giám đốc một công ty du lịch tại Hải Phòng cho biết: “Theo quan niệm của giới làm ăn thì ăn thịt hươu vào những ngày đặc biệt trong tháng sẽ mang lại may mắn trong công việc và cuộc sống vì thịt hươu tượng trưng cho sự trung thành, sự dũng cảm và sự hồi sinh. Chúng tôi thường ăn thịt hươu vào ngày mùng một và rằm của tháng âm lịch”.

Khi đã có niềm tin thì niềm tin đó theo người Việt trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc mọi nơi. Bởi lẽ trước hiện thực cuộc sống, con người luôn mơ ước và khát khao thực hiện. Món ăn may mắn cho họ hy vọng và niềm tin hiện thực hóa ước vọng. Chính vì thế, không riêng gì lễ, Tết hay phải chờ đến những dịp quan trọng mà ngay cả trong cuộc sống thường ngày món ăn mang lại những điều tốt đẹp cũng luôn hiện diện.

Trái cây có sắc đỏ hoặc hồng

Cũng với quan niệm sắc đỏ đem lại may mắn, ngoài các thực phẩm bạn có thể lựa chọn các loại trái cây như dưa hấu, thanh long đỏ,...Ngoài ra, theo quan niệm của ông bà xưa, những hạt “cát” trong quả dưa đồng âm với từ “cát” trong tiếng Hán có nghĩa là tốt lành. Đây là lựa chọn quá lý tưởng cho món ngon đầu tháng đúng không nào?

Thịt gà

Ngoài sắc đỏ, thì sắc vàng tượng trưng cho sự giàu có, phú quý cũng được nhiều người lựa chọn. Một món ăn quen thuộc và được nhiều người yêu thích như thịt gà luộc sẽ là lựa chọn lý tưởng cho mâm cơm gia đình ngày đầu tháng.

Canh mướp đắng (canh khổ qua)

Đây là món ăn "xả xui" của người miền Nam. Không chỉ đầu tháng mà cả những ngày đầu năm mới, hầu hết các gia đình đều lựa chọn món ăn này để "tiễn" cái khổ qua đi và chào đón những sự ngọt ngào phía trước. Ngoài ra, canh cũng có vị thanh mát, đằng sau trái khổ qua có vị đăng đắng kia là chất ngọt đậm đà của thịt heo được nhồi gọn ghẽ trong trái khổ qua và của nước súp giúp mâm cơm thêm trọn vị.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)