7 thói quen khiến bạn “đói rách cả đời”, Thần Tài không đếm xỉa

Hay thở dài

Theo quan niệm dân gian, những người thường xuyên thở dài, không phải là do họ có chuyện buồn mà đơn giản chỉ là thói quen, cảm giác như là khó thở và khi thở hắt ra họ thấy thoải mái hơn. Người mà thường xuyên, vô cớ thở dài thì là người tiêu tiền cũng không suy nghĩ trước sau, cũng không giữ được tiền.

Tùy tiện vứt bỏ tiền cũ rách

Tiền bị cũ rách, không tiêu thụ được thì nên đem đến ngân hàng đổi lấy tiền mới. Song có những người lỡ tay làm hư hỏng tiền, hay vô tình nhận được tiền bị thủng rách lại chẳng hề chú ý đến điều đó. Họ thường tùy tiện vứt bỏ tiền, để vương vãi đâu đó trong nhà hoặc nhét tạm vào ví. Nếu có thái độ như vậy, Thần Tài có thấy bạn rồi cũng sẽ tránh xa. Nhanh nhanh thay đổi trước khi quá muộn nhé.

Coi việc tiết kiệm quan trọng hơn việc kiếm tiền

Khi những người giàu đánh giá tầm quan trọng của việc tiết kiệm và đầu tư, họ nhận ra rằng, chìa khóa để trở nên giàu có là tập trung vào kiếm tiền.

"Số đông quá chú tâm đến các phiếu giảm giá, sống tiết kiệm mà bỏ lỡ những cơ hội lớn. Thậm chí, ngay giữa một cuộc khủng hoảng dòng tiền, người giàu bỏ qua những suy nghĩ tủn mủn của đám đông. Họ là bậc thầy trong việc dồn mọi sự chú ý vào điều duy nhất họ đam mê: Những món tiền lớn ", theo tác giả Siebold của cuốn "How Rich People Think" (Người giàu suy nghĩ như thế nào).

Bạn không nên bỏ qua các chiến lược tiết kiệm thông minh . Nhưng nếu muốn sở hữu tài sản lên tới 7 con số, "đừng lo lắng về việc hết tiền, hãy tập trung vào việc kiếm ra nhiều tiền hơn", Siebold nói.

Không nhặt tiền lẻ rơi vãi trên đường

Hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần nhìn thấy tiền lẻ rơi vãi trên đường đi hay những nơi công cộng khác. Phần lớn mọi người đều sẽ nhặt lên khi thấy đó là tiền mệnh giá lớn, song thường bỏ qua những đồng tiền lẻ. Nếu hỏi bất kì một người nào đó rằng “Bạn có nhặt 1, 2 nghìn tiền lẻ trên đường không?”, chắc hẳn không ít người sẽ trả lời là không. Chúng ta thường chỉ liếc qua rồi bỏ đi, có người dừng lại thì chẳng qua là thấy trò vui, lấy chân đá đi chỗ khác mà thôi.

Chúng ta không biết rằng vô tình làm như vậy cũng chính là đẩy Thần Tài cách xa mình, để tiền tài lọt khỏi bàn tay. Không lấy tiền lẻ chẳng khác gì coi khinh Thần Tài. Những người giàu có thường không bao giờ có thái độ hay hành vi coi thường tiền bạc, dù chỉ là những đồng hào lẻ, bởi họ hiểu rõ đạo lý ẩn sâu trong đó.

Thường xuyên dùng cụm từ "Tôi muốn" và "Ước gì"...

Suy nghĩ và hành động của bạn sẽ quyết định bạn có thể giàu có hay chỉ sống ở mức trung bình. Đó là lựa chọn của bạn. Trong cuốn sách "Your are a Badass at making money", tác giả Jen Sincero đã viết: "Nếu bạn đang phá sản hay gặp vấn đề tài chính, bạn chắc chắn có thể thay đổi cách sử dụng ngôn ngữ để nâng cấp bản thân".

Hãy hạn chế sử dụng một số cụm từ như "Tôi muốn", "Tôi cần"... Bởi đó là một cách khác để nói rằng "Tôi thiếu". Cụm từ "Tôi ước" cũng có nghĩa là "Tôi không kiểm soát được".

Thay vào đó, hãy bắt đầu dùng các cụm từ như "Tôi có", "Tôi tạo ra", "Tôi chọn"...

Bạn nghĩ rằng giàu có là một sự may mắn

Nếu bạn nghĩ rằng trở nên giàu có là việc ngoài tầm với, bạn có thể sẽ chẳng bao giờ kiếm được hàng triệu đô la. Những người kiếm tiền ở mức trung bình không thể giàu hơn bởi "đám đông nghĩ rằng họ không xứng đáng với sự giàu có. Họ tự hỏi bản thân: Tôi là ai mà có thể giàu có chứ?".

Sự thật là, bạn có mọi quyền để làm giàu, nếu bạn sẵn sàng tạo ra những giá trị lớn cho người khác. Hãy bắt đầu tự hỏi: "Tại sao không phải tôi?". Đó chính là cách các triệu phú, tỷ phú đã bắt đầu trên con đường trở nên giàu có của họ.

Thích ngồi xổm

Người xưa cho rằng, khi có thói quen này, nếu là đàn ông thì cả đời nghèo khó, còn phụ nữ thì hết ăn lại nằm, lười biếng. Người thích ngồi xổm là những người thiếu tự tin, cuộc sống nghèo túng, không khá giả. Tính cách của những người này đa phần đều là “hậu tri hậu giác” (một việc gì đó mọi người biết hết rồi thì mãi sau người này mới biết), không nhạy bén, hành vi chậm chạp.